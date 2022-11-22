D Vitamini eksikliğinin belirtileri ve önemi

Vitaminler vücudumuzun günlük ihtiyacı olan doğal gıda maddelerinde bulunan organik bir molekül olarak bilinmektedir. Vücut için en önemli vitaminlerden birisi de D vitaminidir. Bu haberimizde D vitamini hakkında merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz.

D VİTAMİNİ NELERDE VAR?

D vitamini balık özellikle ton balığı, süt, yumurta, tahıllı gıdalar ve mantarda bulunur. Yine peynir, tereyağı, yoğurt, kefir D vitamini içeren gıdalardır. Beslenme yoluyla alınan D vitamini karaciğer ve böbreklerde aktif hale getirilir ve etkisini aktif formuyla gösterir.

D vitamini açısından zengin gıdalar:

> Somon, sardalya,ringa, kılıç, ton, uskumru gibi yağlı balıklar

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> Sığır karaciğeri

> Yumurta sarısı

> Karides

> Tavuk

> Kırmızı et

> Doğada güneş gören mantarlar.

D VİTAMİNİ EN ÇOK HANGİ MEYVEDE VAR?

D vitamini içeren bitkisel kaynaklar oldukça sınırlıdır. Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre sebzeler arasında brokoli ve havuçta, meyveler arasında ise elma ve muzda, bademde, mercimekte, tam tahıllı ekmekte de eser miktarda D vitamini bulunabilir.

HANGİ KURUYEMİŞLER D VİTAMİNİ İÇERİR?

D vitamini içeren başlıca kuruyemişler kaju ve fındıktır.

D VİTAMİNİ GÜNEŞTE VAR MI? GÜNEŞTEN D VİTAMİNİ NASIL ALINIR?

D vitamini gereksinimini karşılamak için en iyi kaynak güneş ışınlarıdır. Güneş ışınlarının, ciltteki bir kimyasalı aktif bir vitamin (kalsiferol) formuna dönüştürmesiyle vücutta D vitamini üretilir. Cildinizin ürettiği D vitamini miktarı; günün saatine, mevsime, cilt pigmentasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

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D vitamini açısından en etkin dönem olan mart ve ekim ayları arasında koruma kremi kullanmadan her gün 10-15 dakika güneşlenmek gerekiyor. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 15.00 saatleri arası D vitaminin dönüşümü için en etkili saatler olarak biliniyor.

D VİTAMİNİ EKSİK OLURSA NE OLUR, BELİRTİLERİ NELER?

D vitamini eksikliğinde; vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük çekme, sürekli üşüme gibi belirtiler ortaya çıkar.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KAÇ GÜNDE DÜZELİR?

Günlük 1500-2000 IU takviye kandaki 25(OH)D seviyesi 30 ng/ml üzerine çıkana kadar alınır. Daha hızlı bir tedavi için, günlük 6000 IU D vitamini takviyesi kandaki 25(OH)D seviyesi 30 ng/ml üzerine çıkana kadar, ya da haftada 1 kez 50.000 IU olmak üzere 8 hafta boyunca alınarak eksiklik tedavi edilir.

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