ABD, terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı.

2 saat süren çatışma sonunda etkisiz hale getirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 7 Temmuz Cuma günü Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ'in lideri Usame el Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu. CENTCOM açıklamasında cuma günü yaklaşık iki saat süren bir çatışma yaşandığı MQ-9'lar tarafından bu operasyonun gerçekleştiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı kişinin, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesini açıklamıştı. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Özel Yayını"nda, MİT'in, DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi kod adlı kişiyi uzun süredir takip ettiğini, ve operasyonla etkisiz hale getirdiğini belirtmişti.

DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi nasıl öldürüldü?

ABD’nin eski Devlet Başkanı Donald Trump, 27 Ekim 2019'da DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldüğünü açıklamıştı. Beyaz Saray'dan yapılan bir canlı yayında açıklamayı yapan Trump, ABD'nin elde ettiği istihbarat sonucu Bağdadi'ye yönelik bir operasyon düzenlendiğini ve Bağdadi'nin kendisini operasyon sırasında intihar yeleğiyle patlatarak öldürdüğünü söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen operasyonda terör örgütü #DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü açıkladı. El Haşimi 2019'da Bağdadi'nin yerine geçmişti.



