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Deniz Baykal'ın cenazesi Antalya'ya götürülecek

Son dakika haberi: CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal, 85 yaşında hayatını kaybetti. Baykal'ın ölüm haberini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu duyurdu. Deniz Baykal'ın cenazesinin Antalya'ya götürüleceği duyuruldu. Deniz Baykal kaç yaşındaydı, neden vefat etti, hasta mıydı? Deniz Baykal'ın cenazesi nereden kalkacak? İşte konuyla ilgili edinilen bilgiler...

08:44 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Deniz Baykal

Deniz Baykal

SON DAKİKA HABERİ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefat ettiğini bildirdi.

DENİZ BAYKAL'IN CENAZESİ ANTALYA'YA GÖTÜRÜLECEK

eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın cenazesi ile ilgili bilgi aktaran CNNTÜRK muhabiri canlı yayında Baykal'ın cenazesinin memleketi Antalya'ya götürüleceğini duyurdu.

DENİZ BAYKAL'IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALKACAK?

Deniz Baykal'ın cenazesinin Antalya'ya götürüleceği duyuruldu ancak cenazesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

DENİZ BAYKAL HASTA MIYDI, NEDEN VEFAT ETTİ?

Deniz Baykal'ın uykusunda vefat ettiği öğrenildi. 85 yaşında hayata veda eden Baykal'ın son günlerde gribal hastalıklar yaşadığı biliniyordu. Deniz Baykal'ın geçmiş yıllarda beynine pıhtı attığı biliniyor. Bunun dışında damar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo olduğu, Baykal'ın kamuoyuna yansıyan tıbbi bilgileri arasında yer alıyor.

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. Babasının adı Hüseyin Hilmi, annesinin adı Feride'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

ABD Colombia ve Berkeley Üniversiteleri'nde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı.

15(IV), 16(V), 18, 19, 20, 22. ve 23 Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi. 37. Hükümet'te Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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1 saat önce
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Deniz Baykal'ın cenazesi Antalya'ya götürülecek
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