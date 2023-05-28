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Denizli Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı 28 Mayıs 2. Tur seçim sonuçları

2023 Denizli 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye’de 28 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli oy oranı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın oy oranları anbean Yeni Şafak'ta. Ege Bölgesi Denizli seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, toplam seçmen sayısı gibi veriler Türkiye haritası üzerinden güncellenecek. 2023 Denizli seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı burada.

14:55 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
2023 Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2023 Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

28 Mayıs 2023 EGE Bölgesi Denizli
, ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Denizli'de Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç? Denizli'de seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından
Yeni Şafak seçim sayfasında yer alıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldığının yanında 28 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Denizli milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. Denizli 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında
ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Denizli ilçe sonuçları oy oranları son durum

Denizli ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Denizli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 47.8’ini alırken, Muharrem İnce Denizli Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35.4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13.8’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,1, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 Denizli milletvekili genel seçim sonuçları

Denizli milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Eskişehir oy oranı % 50 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Denizli’de Millet İttifakı ise oyların yüzde 45,4’ünü aldı ve CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018'de Denizli’de hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 40,7

CHP % 28,1

İYİ Parti % 16,5

MHP % 9,2

HDP % 4

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Denizli hakkında bilgiler

Denizli, Türkiye'nin batısında yer alan bir ilimizdir. Güneyde Akdeniz'e, batıda Aydın, kuzeyde Uşak, kuzeydoğuda Afyonkarahisar ve doğuda Burdur ile çevrilidir. İlin toplam yüzölçümü 11.868 km²'dir ve 18 ilçesi bulunmaktadır.

Denizli'nin tarihi, antik çağlara kadar uzanır. İlk yerleşimler MÖ 2000'li yıllarda gerçekleşmiştir. Şehir, antik çağda Karia Bölgesi'nde yer almaktaydı ve bu dönemde önemli bir yerleşim yeriydi. Daha sonra Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet bu bölgede hüküm sürmüştür.

Denizli, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biridir. İlde yer alan Pamukkale, antik Hierapolis kenti ve Laodikya antik kenti gibi tarihi ve turistik yerleri ile ünlüdür. Ayrıca Denizli, ülkenin en büyük tekstil üretim merkezlerinden biridir. İlin ekonomisi tarım, turizm ve tekstil gibi sektörlere dayanmaktadır.

Denizli'nin nüfusu 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 1.052.000'dir. İlin merkez nüfusu ise yaklaşık 441.000'dir. Son yıllarda şehir nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır.


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Çankırı 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023