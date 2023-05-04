Deprem bölgelerinde OHAL ne zaman bitiyor?

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından 10 ilde 3 ay boyunca OHAL ilan edilmişti. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar OHAL ne zaman bitiyor? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar.

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.