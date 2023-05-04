Deprem bölgelerinde OHAL ne zaman bitiyor?
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından 10 ilde 3 ay boyunca OHAL ilan edilmişti. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar OHAL ne zaman bitiyor? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar.
DEPREM BÖLGESİNDE OHAL NE ZAMAN BİTİYOR?
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ilan edilen OHAL'in 9 Mayıs tarihinde sonlandırılacağını açıkladı.
OHAL İLAN EDİLEN 10 İL
- Şanlıurfa
- Adıyaman
- Hatay
- Osmaniye
- Adana
- Kahramanmaraş
- Gaziantep
- Malatya
- Diyarbakır
- Kilis
OHAL NEDİR?
Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hâl durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren "sınırlanamayan haklar" kapsam dışıdır.