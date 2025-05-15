Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Konya Kulu depremi hasar var mı, yıkılan bina oldu mu?

Konya Kulu depremi hasar var mı, yıkılan bina oldu mu?

16:0615/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Konya Kulu depremi son dakika
Konya Kulu depremi son dakika

AFAD tarafından yapılan açıklamada Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 ilçesinde deprem meydana geldiği açıklandı. Deprem başta Ankara olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depreme ilişkin, “Depremle bir şehir efsanesi çökmüş oldu." dedi. Peki Konya Kulu depremi hasar var mı, yıkılan bina oldu mu?

Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara ve çevre illerde hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 ilçesinde deprem meydana geldiği açıklandı.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre saat 15.46 sıralarında şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Merkez üssü Konya Kulu olarak açıklanan depremin derinliğinin 18.73 kilometre olduğu belirlenirken büyüklüğü ise 5.2 olarak ölçüldü.

Konya Kulu depremi hasar var mı, yıkılan bina oldu mu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada, 'Kulu ilçemizde meydana gelen Deprem’den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun.' dedi.

“Depremle bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Konya'daki depremle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, "Bu depremle bir şehir efsanesi çökmüş oldu. 5.2 şiddetli bir deprem ama yıkıcı etkide değil. Biraz daha büyüklerinin oluşturabilecek fay zonları burada mevcut. Konya tamamen deprem arınmış bir bölge değil." dedi.


#Konya
#Deprem
#Afad
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai liste 2025 sorgulama ekranı: Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi alımı kura listesi için geri sayım başladı