Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara ve çevre illerde hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 ilçesinde deprem meydana geldiği açıklandı.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre saat 15.46 sıralarında şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Merkez üssü Konya Kulu olarak açıklanan depremin derinliğinin 18.73 kilometre olduğu belirlenirken büyüklüğü ise 5.2 olarak ölçüldü.

Konya Kulu depremi hasar var mı, yıkılan bina oldu mu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada, 'Kulu ilçemizde meydana gelen Deprem’den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun.' dedi.

“Depremle bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Konya'daki depremle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, "Bu depremle bir şehir efsanesi çökmüş oldu. 5.2 şiddetli bir deprem ama yıkıcı etkide değil. Biraz daha büyüklerinin oluşturabilecek fay zonları burada mevcut. Konya tamamen deprem arınmış bir bölge değil." dedi.



