Depremde okunacak dualar: Deprem anında ve sonrasında hangi dualar okunur? Deprem duası okunuşu ve anlamı!
Deprem duası Türkçe okunuşu ve anlamı
"Allah'ım! Bizi bu depremden ve diğer tüm afetlerden koru. Bize sağlık, afiyet ve mutluluk ver. Bizi affet ve merhamet et. Amin."
Deprem duası Arapça okunuşu
"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."
Deprem duası Türkçe anlamı
Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru
Deprem olunca hangi sure okunur, okunması faydalıdır?
Allah (c.c)'un kitabı olan Kuran-ı Kerim'in 99. suresi olan Zilzal suresi, adını zelzele olarak bilinen Zilzal kelimesinden almıştır. Deprem olunca, "Deprem, arka arkaya gelen şiddetli sarsıntı" anlamına gelen Zilzal Suresini okumanız tavsiye edilebilir. Zelzeleden bahseden surenin Arapça'sını okuyamıyorsanız Türkçesini şu şekilde okuyabilirsiniz:
Zilzal Suresi Türkçe Okunuşu
Euzü besmele çekilir.
- 1- İza zülziletil erdu zilzaleha
- 2- Ve ahracetilerdu eskaleha
- 3- Ve kalel insanü ma leha
- 4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
- 5- Bienne rabbeke evha leha
- 6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
- 7- Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
- 8- Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah
Zilzal Suresi Türkçe anlamı
- 1, 2, 3.Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman,
- 4.İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.
- 5.Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
- 6.O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
- 7.Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.
- 8.Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.
Diyanet deprem duası
Diyanet deprem duası: "Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai." (İşime) Allahın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez. Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor.
Peygamberimizin (sav) deprem duası
Peygamberimizin (S.A.V) deprem duası şu şekildedir:
Peygamber Efendimiz (SAV) deprem gibi afetlere karşı, "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali." duasının okunmasını tavsiye etmiştir.
İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."
Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."
Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua
"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324; İbni Mâce, Dua, 3869)
"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."
Bismillahillezi duasını sabah 3 kez okuyana gün içinde hiçbir varlık zarar veremez. Gece yatmadan okuyan her türlü kötülükten ve felaketten emin olarak uyanır. Bismillahillezi duası öyle bir duadır ki okuyan kişiye Allah kötülüklerden korunması için zırh gibi onu kapsar.
Bismillahillezi la yedurru duası ayet mi?
Kuranı kerimde bulunan dualar arasında bulunan bismillahillezi duası birçok kişi tarafından korunma duası olarak bilinmektedir.