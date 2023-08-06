Deprem Türkiye’nin bir gerçeğidir. Bu gerçekten her nerede olunursa olunsun kaçılmazdır. Deprem ülkemizin bir geçeği olduğuna göre ona göre tedbirler alınmalı, binalar depreme karşı dayanıklı olarak inşaa edilmelidir. Tedbirini alıp sonra da Allah’a tevekkül edilmeli. Deprem anında ve sonrasında vatandaşlar

deprem duası