Depremden sonra ne zaman eve girilir?

Deprem anında masanın altına girilmesi genellikle önerilen bir korunma yöntemidir. Ancak, tamamen güvenli bir yöntem değildir, çünkü depremin şiddeti ve süresi, masanın türü ve kalitesi, çevredeki diğer nesnelerin yerleşimi gibi birçok faktöre bağlı olarak farklı sonuçlar verebilir. Evde sağlam mobilyaları tespit etmek bu anlamda büyük bir önem taşıyor. Kişinin depreme en iyi şekilde hazırlanması olası can ve mal kayıplarını büyük bir oranda düşürmektedir. Masanın altına girerken aklınızda bulundurmanız gereken bazı kurallara haberimizden ulaşabilirsiniz.