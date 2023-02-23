Depremden sonra ne zaman eve girilir?
Deprem anında ve sonrasında bireylerin bilinçli hareket etmesi can kaybının önlenmesinde büyük bir önem taşıyor. Özellikle depremden hemen sonra evine girmek isteyen vatandaşların bazı hususları unutmaması ve uygulaması gerekiyor.
DEPREMDEN SONRA NE ZAMAN EVE GİRİLİR?
DEPREMDEN SONRA NE ZAMAN EVE GİRİLİR?
- Evde yapısal hasar olup olmadığına bakılmalıdır. Deprem sonrasında evdeki hasarlar kontrol edilmeden, evin içine girmek risklidir. Bu nedenle, bir yapı mühendisi veya yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından yapısal güvenliğin kontrol edilmesi önerilir.
- Gaz ve elektrik hatları kontrol edilmelidir. Deprem sırasında gaz veya elektrik hatları hasar görmüş olabilir, bu da yangın veya patlama riski yaratabilir. Bu nedenle, gaz veya elektrik şirketleri tarafından kontrol edilene kadar evin içine girilmemelidir.
- Bölgedeki afet yönetimi kuruluşlarının tavsiyeleri de dikkate alınmalıdır. Deprem sonrasında, afet yönetimi kuruluşları evlere girişe izin vermeden önce bölgeyi değerlendirir ve güvenliğe ilişkin tavsiyelerde bulunur.
- Kişisel güvenlik endişeleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle bir depremin ardından, birçok evde çatılar, duvarlar ve mobilyalar hasar görmüş olabilir. Bu nedenle, evin içine girmeden önce kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmak önemlidir.
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Depremden sonra ne zaman eve girilir?
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