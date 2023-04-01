Depremzede vatandaşlar nasıl, nerede oy kullanacaklar?

Türkiye seçime doğru giderken, depremzedelerin nasıl oy kullanacağı gündeme geldi. Depremin ardından ikamet yerleri değişen depremzedelerin oy kullanabilmesi için adres değişikliği bildirimi yapması gerekiyor. İşte detaylar.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız; diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese, aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını; 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir. 18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılacaktır" denildi.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?





Nüfus Dairesi üzerinden adres değişikliği için vatandaşların randevu alması gerekiyor. Adres değişikliği randevusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden alınabilir. Eğer taşınılan adres daha önce başka biri tarafından beyan edilmişse, elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası gibi belgeler istenir. Ancak beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaz.





E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?





E-Devlet üzerinden değişiklik yapabilmeniz için öncelikle sisteme şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Ardından “Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)” sayfasına girilir. Sayfada “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım” ile “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım” seçenekleri çıkar. İki seçenekten birini belirledikten sonra taşınma tarihi doldurulur. Taşınılacak yerin adres bilgileri için “adres bul” tuşlanarak bilgiler eksiksiz girilir. Yeni adres bilgilerinin tamamlanmasının ardından bildirim yönetimi seçilir. Mobil imza, elektronik imza ya da SMS ile doğrulama seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Mobil imza ve elektronik imza operatörler aracılığı ile sağlandığı için SMS ile doğrulama daha hızlı bir yöntemdir. SMS ile gelen doğrulama kodu girilerek tescil işlemine geçilir.





SEÇMEN KAĞIDI NE ZAMAN GÖNDERİLİR?

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır. Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.







