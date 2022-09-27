DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

İlk adımda üniversiteye yerleşemeyen adaylar ÖSYM ile DGS ek tercihlerinin başlayacağı tarih konusunda araştırmalarını sürdürüyor. DGS ek tercih kılavuzu ile erişilmesi beklenen boş kontenjanlar ve tercih bilgisi için adaylar sorgulamalarına devam ediyor. Peki, DGS ek tercih ne zaman, hangi tarihte, sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

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Buna göre; DGS ek tercih döneminin 14 Eylül'de üniversite kayıt işlemlerinin ardından kalan boş kontenjanlara göre başlaması öngörülüyor. Ancak, DGS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı.

DGS EK TERCİH NERDEN YAPILACAK?

Ek tercih işlemlerinde adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ ÖSYM ADRESİNDEN YAPILACAK

DGS ek tercih işlemlerinde adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları henüz yayımlanmadı.

24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Kayıt işlemleri 14 Eylül'e kadar tamamlanacağı için boş kontenjan listesi de 14 Eylül'den sonra yayımlanacaktır.

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Ösym tarafından DGS ek tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı ancak DGS taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili sayısal bilgiler yayımlandı.