DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: DGS geç başvuruları ne zaman, nasıl başvurulur, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru sürecini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Normal başvurular 2 Haziran'da sona erdi. Şimdi ise geç başvuru hakkını kullanmak isteyenler için kritik günler yaklaşıyor. DGS geç başvuru süreci nasıl işleyecek, başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte ÖSYM takvimine göre geç başvuru süreciyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…