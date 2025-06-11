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DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: DGS geç başvuruları ne zaman, nasıl başvurulur, başvuru ücreti ne kadar?

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: DGS geç başvuruları ne zaman, nasıl başvurulur, başvuru ücreti ne kadar?

14:0411/06/2025, Çarşamba
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DGS geç başvuruları ne zaman?
DGS geç başvuruları ne zaman?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Ancak bu süreci kaçıran adaylar, ÖSYM’nin geç başvuru takvimine odaklandı. Geç başvuru imkânı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kısa süreli olacak. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yapabilecek. Peki, DGS 2025 geç başvuru tarihi ne zaman, başvurular başladı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru sürecini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Normal başvurular 2 Haziran'da sona erdi. Şimdi ise geç başvuru hakkını kullanmak isteyenler için kritik günler yaklaşıyor. DGS geç başvuru süreci nasıl işleyecek, başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte ÖSYM takvimine göre geç başvuru süreciyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geç başvurular ise 13 Haziran 2025 tarihinde alınacak.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti, 950 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla 1.425 TL olarak ödenecek.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

DGS NE ZAMAN?

DGS sınavı, 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.

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