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2023 DGS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

2023 Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Öğrenimini lisansa tamamlamak isteyen önlisans mezunları ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavına katılıyor. 2023 Dikey Geçiş Sınavı için başvurular 29 Mayıs'ta başlamıştı. Sınava katılım sağlayacak adaylar geç başvurularını 13 Haziran günü yapacak. ÖSYM 2023 DGS sınav giriş belgelerini erişime henüz açmadı. Peki DGS sınavı ne zaman, sınav saat kaçta? 2023 ÖSMY DGS sınav giriş belgesi sorgulama.

15:14 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
DGS sınav yerleri

DGS sınav yerleri

ÖSYM 2023 DGS sınavı için geri sayım sürüyor. DGS başvuruları 29 Mayıs-5 Haziran tarihlerleri arasında yapıldı. Normal zamanda başvurusunu gerçekleştiremeyenlerin
DGS geç başvuru günü ise 13 Haziran. DGS başvurularının sona ermesinin ardından, başvurularını tamamlayan adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2023 DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sınavı ne zaman? İşte detaylar.

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2023 DGS sınav giriş yerleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. DGS sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgesinin
üzerinden sınava 10 gün kala açıklanması bekleniyor.

2023 DGS sınavı ne zaman?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacaktır.

DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürüyor?

DGS sınavı saat 10:15'de yapılacak. 2023-DGS sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.


#dgs
#dgs sınav giriş belgesi
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2023 DGS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?