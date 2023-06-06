DGS geç başvuru günü ise 13 Haziran. DGS başvurularının sona ermesinin ardından, başvurularını tamamlayan adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2023 DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sınavı ne zaman? İşte detaylar.

DGS geç başvuru günü ise 13 Haziran. DGS başvurularının sona ermesinin ardından, başvurularını tamamlayan adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2023 DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sınavı ne zaman? İşte detaylar.

2023 DGS sınav giriş yerleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. DGS sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgesinin

2023 DGS sınav giriş yerleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. DGS sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgesinin

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

DGS sınavı saat 10:15'de yapılacak. 2023-DGS sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.