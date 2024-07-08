DGS'nin 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS her yıl düzenleniyor. 2 yıllık üniversite bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar uygun puanı almak için emek sarf ediyorlar. Peki, DGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...