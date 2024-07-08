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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları sorgulama sayfası

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından DGS sonuç tarihi gündemde. Binlerce adayın katıldığı sınavda 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar 135 dakikalık sınavın hemen arından DGS soru ve cevapları sorgulamasına başladılar. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

15:55 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
DGS sonuçları
DGS sonuçları

DGS'nin 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS her yıl düzenleniyor. 2 yıllık üniversite bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar uygun puanı almak için emek sarf ediyorlar. Peki, DGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

2024 DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

DGS sınavı 30 Haziran itibarıyla tamamlandı. 135 dakikalık sınav sonrasında DGS soru ve cevaplarının ÖSYM'nin sitesinden yayınlandı.

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin DGS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı henüz belirlenmedi. Ancak sonuçların 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin ana sayfasından ilan edilecek.



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