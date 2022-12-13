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Diş beyazlatma zararlı mı?

Diş beyazlatmada birçok farklı yöntem bulunsada kesin çözüm olarak insanlar diş hekimlerine başvurmakta. Diş hekimine danışılmadan kişinin kendi kendine uyguladığı diş beyazlatma yöntemleri sağlığı olumsuz şekilde etkileyebilir. Uzmanlar diş beyazlatmada içeriği belli olmayan ve sağlık kuruluşları tarafından test edilip, onayı alınmamış ürünlerin kullanılmasının kötü sonuçlar doğurabileceği hakkında insanları uyarıyor. Peki diş beyazlatma kimlere uygulanabilir? Zararlı mıdır? Diş tekrardan sararır mı? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diş beyazlatma zararlı mı?
Diş beyazlatma

Son zamanlarda oldukça tercih edilen ve birçok soru işaretini de beraberinde getiren diş beyazlatma işlemi diş hekimine danışılmadan, merdiven altı ürünler ile yapıldığından insan sağlığını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Uzman Diş Hekimi Prof. Dr. Hasan Oruçoğlu, bu konuda merak edilen soruları cevapladı. İşte merak edilenler.

DİŞ BEYAZLATMA KİMLERE UYGULANABİLİR?

Diş beyazlatmanın aşamaları hakkında bilgilendiren Uzman Diş Hekimi Prof. Dr. Hasan Oruçoğlu, “Hastamız, diş beyazlatma işlemine gelmeden önce normal bir diş temizleme operasyonu geçirmesi gerekiyor. Dişin üzerindeki artıkların ortadan kaldırılıp, temizlenmesi işleminin ardından hekimimiz uygunsa diş beyazlatma işlemine geçebiliyor. Bunun bazı kriterleri var; diş beyazlatma, diş temizlemeden çok farklı bir adımdır ve herkese uygulanamayabilir. Bunun iki tipi bulunmaktadır; evde veya ofiste beyazlatma işlemleri. Bunların her ikisi de hekimin kontrolü altındadır” dedi.

DİŞ BEYAZLATMA ZARARLI MI?

Diş beyazlatmanın halk arasında oldukça tercih edilen bir işlem olduğuna değinen Prof. Dr. Hasan Oruçoğlu, “Günümüz çağında oldukça tercih edilen bir işlem. Fakat bu işlemle ilgili insanların kafalarında bazı soru işaretleri var. Örneğin; ‘Bu çok zararlı bir işlem midir? Bunun başka doku ve organlara herhangi bir zararı var mı? Diş minelerinin veya diğer tabakaların üzerinde herhangi bir işlem yapılabilir mi?’ gibi soru işaretleri var. Aslında diş beyazlatma işleminde, hekim kontrolünde olup Sağlık Bakanlığı veya sağlık kuruluşları tarafından test edilip, onay alınmış ürünler kullanıldığı zaman minimal zararlı etkilerin olduğu söylenir yani zararsızdır denilebilir. Sadece beyazlatma ürününün içerisindeki bazı kimyasallar hastalarda küçük reaksiyonlar oluşturabilir. Zaten bu konuda hastamızda bize gelip şu konularda alerjim var dedikten sonra biz ona uygun materyalle klinik onayları alınmış, testleri yapılmış ürünleri kullanmaktan çekinmiyoruz” diye konuştu.

DİŞ BEYAZLATILDIKTAN SONRA TEKRAR SARARIR MI?

Uzman Diş Hekimi Prof. Dr. Oruçoğlu, “Beyazlatma işlemi normalde dişin üzerindeki anatomik oluşumların içerisinde ki organik ve inorganik atıklar temizleniyor, burada aslında oksidasyon işlemi oluyor, diş bu şekilde beyazlıyor birkaç ton açılıyor. Fakat içeriği belli olmayan, test edilip onay alınmamış ürünlerin kullanılmasıyla dişin yüzeyindeki anatomik tabakaların bir anda gittiğini görürsünüz, diş şeffaflaşmaya başlar ve bundan sonrasında da dişin üzerinde eğer fırçalama işlemine dikkat edilmezse, dişin üzerinde koruyucu bir tabaka da kalmadığı için diş çok hızlı bir şekilde tekrar eski haline döner. Hatta daha da kötü hale dönebilir” ifadelerini kullandı.

KENDİ KENDİNE UYGULANAN DİŞ BEYAZLATMA İŞLEMİNİN ZARARLARI

Diş beyazlatmada içeriği belli olmayan, sağlık kuruluşları tarafından test edilip onay alınmamış ürünlerin kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken ve kişinin kendi kendine uyguladığı diş beyazlatma yöntemlerinin zararına değinen Hasan Oruçoğlu, “Diş beyazlatma işlemi esnasında hekime danışmadan kullanılan ürün dişe zarar verebilir. Merdiven altı depolardan veya adı belli olmayan ürünlerin kullanılması, bununla birlikte çeşitli aşındırıcı özelliği çok fazla olan materyallerin kullanılmasıyla diş zarar görebilir. Aslında bunlar vatandaşın kendi tarafından kullanılıyor, hekim gözetiminde değil. Bir arkadaşının tavsiyesiyle alıyor, kullanmaya başlıyor ve ilk etapta denildiği gibi beyazlatma işlemleri olabiliyor fakat asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Onay alınmamış, herhangi bir şekilde teste tabi olmamış, herhangi bir diş hekiminin kontrolünün altında olmamış beyazlatma ürünleri eğer aşırı derecede kullanılırsa bu sadece diş sağlığına değil, mide-bağırsak problemleri ve solunum problemleri başta olmak üzere tüm sistemimizi etkileyebilecek sonuçlar ile maalesef karşı karşıya kalabiliriz. Muhakkak bu işlemler bir diş hekimi kontrolü altında ve tescillenmiş ürünlerle yapılmalı” şeklinde konuştu.

Bu hataya sakın düşmeyin: Diş sağlığını yok ediyor
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Diş Hekimi Dr. Melih Şengül, günlük hayatta bazı alışkanlıkların diş sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Peki diş sağlığını etkileyen bu alışkanlıklar ne? Diş sağlığını nasıl koruyabiliriz?
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Diş hastalıkları insanların sosyal hayatlarını bile etkileyebilir. Bu yüzden diş sağlığının korunması ve diş sağlığını kötü etkileyen alışkanlıklardan uzak durulması gerekmektedir.
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Dilinize piercing yaptırmak; piercing yapılmış bir dil, aşırı ağız sulanmasına, enfeksiyona, acıya, şişmeye, ufalanmış dişlere, salya üretiminde fazlalığa ve sinir dokularında hasara neden olur. Ön dişlerinize çarpan piercing vidası dişlerinizde hasara yol açar.Diş sıkmak ya da gıcırdatmak; kalem kemirmek, pipo içmek, dişle ip koparmak, kabuklu yemişleri dişle kırmak.Dişlerinizi fırçalamadan yatmak; eğer dişlerinizi fırçalamaz ve ağız bakımınızı yapmazsanız, dişlerinizde oluşan plaklar diş eti hastalıklarına ve ağzınızda üreyen asit ise dişlerinizin zarar görmesine yol açar.
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Dişleri karbonatla fırçalamak; ilk anda dişleri temizliyor, beyazlatıyor gibi görünse de karbonat kullanımı alışkanlık haline geldiğinde diş minesinde aşınmaya yol açacak, dişlerin lekelenmesi ve renk değişimi çok daha hızlı olacaktır.
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Dişlerinizi sıkıyor veya gıcırdatıyorsanız gece diş koruyucusu kullanmadan yatmak; diş sıkmak veya gıcırdatmak dişlerinizde ciddi aşınmalar oluşturabileceği gibi tedavisi çok zor eklem rahatsızlıklarına ve yüzde asimetriye yol açar.
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Başkasının diş fırçasını kullanmak; ne kadar yakın olursanız olun, başkasının diş fırçasını kullanmayın. Başkasına ait fırçalar, birçok yabancı bakteriyi barındırır ve sizin bu fırçayı kullanmanız sağlığınızı tehdit eder.
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Peki yeme içme alışkanlıkları dişleri nasıl etkiler? Diş sağlığında yeme içmenin yeri nedir?Tırnak yemek; tırnaklarınızı yemeniz zamanla dişlerinizde yıpranmaya ve diş minesinin köşelerinin kırılmasına yol açar.
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Şekerli sakız kullanmak; şekerli sakız ve şekerler diş çürümelerine yol açar.
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Parmak emmek; parmak emmek dişlerin sırasını bozar. Emzik ve biberonlar da iki yaşındaki bebekler için aynı nedenle sakıncalıdır.
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Yatmadan önce meyve suyu içmek; meyve sularındaki asit gece boyunca ağzınızda kalarak dişlerde hasara yol açar. Özellikle diş gıcırdatıyorsanız aşınma etkisi daha çok olur.
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Asitli ve renkli içecekleri pipetsiz içmek; özellikle diş beyazlatma işlemi yaptırdıysanız, rengi korumak için çay ve kahve gibi koyu renkli içecekleri pipetle içmek faydalı olacaktır.Dişi fırçaladıktan sonra asitli içecekler içmek hem aşındırıcıdır hem de içerdikleri renklendiriciler sebebiyle fırçalanmış diş üzerinde zararlı etkilere sahiptir.
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Hangi durumlarda doktora başvurulması gerektiğini belirten Dr. Şengül, “Bu alışkanlıklardan bağımsız olarak baş-boyun-kulak ağrısı, kulak çınlaması, migren tipi ağrılar, kafa, boyun ve omuz kaslarındaki gerginlikler, çene ekleminde ağrı, yutkunma zorlukları, uyku bozuklukları gibi şikâyetlere eşlik eden diş aşınması da varsa bu durum diş kapanış bozukluğuna bağlı olabilir. Mutlaka bir diş doktoruna başvurun” şeklinde konuştu.
Bu hataya sakın düşmeyin: Diş sağlığını yok ediyor
Diş hastalıkları hayatı kötü etkileyen faktörlerden biri. Ağız ve diş bakımını yapmamak, diş muayenelerini aksatmak ve gereken önemi göstermemek ise hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Peki dişler nasıl sağlıklı tutulur? Dişlerin çürümesi nasıl engellenir? Diş minesi nasıl korunur? Ayrıntılar haberimizde...


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