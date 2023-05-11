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Diyarbakır Bismil Seçim Sonuçları 2023

2023 Diyarbakır Bismil seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Bismil seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Bismil 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

19:01 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Diyarbakır Bismil Seçim Sonuçları 2023

Diyarbakır Bismil Seçim Sonuçları 2023

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından
ve
açıklanacak.
na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Bismil Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Diyarbakır Bismil Hakkında

Diyarbakır'ın ilçelerinden biri olan Bismil, tarihi geçmişi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir.

Tarihçe:

Bismil ilçesi, tarihi İpek Yolu üzerinde yer almaktadır. İlçe, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlk çağlarda Urartular, Persler ve Romalılar, daha sonra ise Araplar, Bizanslılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, Osmanlılar ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti yönetimi altında kalmıştır.

Coğrafi Özellikleri:

Bismil, Diyarbakır iline 70 kilometre mesafede yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.454 kilometrekare olup, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biridir. İlçe, doğal güzellikleri ile de dikkat çekmektedir. Dicle Nehri, Bismil ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca ilçede yer alan birçok baraj ve gölet, bölgenin sulama ve enerji ihtiyacını karşılamaktadır.

Mahalleleri:

Bismil ilçesi, toplamda 78 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahallelerin bazıları şu şekildedir: Yeni Mahalle, Şehitlik Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hacılar Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Akarçay Mahallesi, Çukur Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Fatih Mahallesi, Gazi Mahallesi, Yıldız Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Kocabaş Mahallesi gibi birçok mahallesi bulunmaktadır.

Nüfus:

2021 yılı nüfus verilerine göre Bismil ilçesinin nüfusu 126.587'dir. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 87 kişi düşmektedir. Bismil ilçesi, nüfus bakımından Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden biridir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI? 2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

2014 - Seçmen sayısı: 55.692.841 / Kullanılan oy: 41.283.627

2018 - Seçmen sayısı 59.367.469 / Kullanılan oy: 51.197.959

2023 - Seçmen sayısı 64.191.285

İLK DEFA OY KULLANACAK KAÇ KİŞİ VAR?

AK Parti'nin 2003'te iktidara gelmesinden bu yana oy verme yaşına gelen yaklaşık 5,2 milyon kişi seçim günü ilk kez söz sahibi olacak. Bu da seçmenlerin yüzde sekizi anlamına geliyor.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.


Diyarbakır Yenişehir Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023
Diyarbakır Yenişehir Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

2023 Diyarbakır Yenişehir seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Yenişehir seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Yenişehir 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

14 Mayıs 2023 Diyarbakır Sur Seçim Sonuçları
14 Mayıs 2023 Diyarbakır Sur Seçim Sonuçları

2023 Diyarbakır Sur seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Sur seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Sur 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

2023 Diyarbakır Kayapınar Seçim Sonuçları
2023 Diyarbakır Kayapınar Seçim Sonuçları

2023 Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Kayapınar 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

Diyarbakır Bağlar Seçim Sonuçları 2023
Diyarbakır Bağlar Seçim Sonuçları 2023

2023 Diyarbakır Bağlar seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Bağlar seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Bağlar 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.


#2023 Genel seçimler
#Cumhurbaşkanlığı seçimi
#28. Dönem Milletvekili seçimi
#Diyarbakır
#Bismil
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