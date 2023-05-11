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2023 Diyarbakır Çermik Seçim Sonuçları

2023 Diyarbakır Çermik seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Çermik seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Çermik 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

19:09 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
2023 Diyarbakır Çermik Seçim Sonuçları

2023 Diyarbakır Çermik Seçim Sonuçları

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından
ve
açıklanacak.
na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Çermik Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Diyarbakır Çermik Hakkında

Diyarbakır ilinin 17 ilçesi arasında yer alan Çermik ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Tarihçe

Çermik ilçesi, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan önemli bir geçit noktasıdır. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Çermik, İlk olarak Urartular tarafından kurulmuştur. Daha sonra Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı devletleri tarafından yönetilmiştir.

Coğrafi Yapısı

Çermik, güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır ve Diyarbakır il merkezine 35 km uzaklıktadır. İlçenin batısında Kulp, doğusunda ise Elazığ iline bağlı Baskil ilçesi bulunur. İlçenin yüzölçümü 1150 kilometrekaredir. İlçe topraklarının büyük bölümü dağlık ve engebeli arazilerden oluşur. İlçenin en önemli su kaynağı Çermik Çayı'dır. Çermik Çayı, bölgedeki sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Mahalleleri

Çermik ilçesi, 5 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Akdoğan Mahallesi, Akçay Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve İstasyon Mahallesi'dir.

Nüfus

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı verilerine göre, Çermik ilçesinin nüfusu 29.324'tür. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 25 kişidir. İlçe nüfusunun çoğunluğunu Türkler oluştururken, Kürtler de önemli bir azınlık olarak bulunmaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

  • 18 yaşı doldurmayan kişiler,
  • Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
  • Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
  • Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
  • Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİM NEDİR?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

SEÇİM GÖREVİ NEDİR?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.


Diyarbakır Bismil Seçim Sonuçları 2023
Diyarbakır Bismil Seçim Sonuçları 2023

2023 Diyarbakır Bismil seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Bismil seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Bismil 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

Diyarbakır Yenişehir Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023
Diyarbakır Yenişehir Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

2023 Diyarbakır Yenişehir seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Yenişehir seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Yenişehir 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

14 Mayıs 2023 Diyarbakır Sur Seçim Sonuçları
14 Mayıs 2023 Diyarbakır Sur Seçim Sonuçları

2023 Diyarbakır Sur seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Sur seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Sur 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

2023 Diyarbakır Kayapınar Seçim Sonuçları
2023 Diyarbakır Kayapınar Seçim Sonuçları

2023 Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Kayapınar 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.



#2023 Genel seçimler
#Cumhurbaşkanlığı seçimi
#28. Dönem Milletvekili seçimi
#Diyarbakır
#Çermik
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