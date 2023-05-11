Diyarbakır Çınar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Diyarbakır Çınar Hakkında

Diyarbakır'ın ilçelerinden biri olan Çınar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. İl merkezine 50 km uzaklıkta olan Çınar'ın tarihi, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır.

Tarihçe

Çınar, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan bir yerleşim bölgesidir. Bölge, tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlk yerleşim izleri, Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. Daha sonra sırasıyla Persler, Romalılar, Bizanslılar, Abbâsîler, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi pek çok farklı medeniyet bölgede hüküm sürmüştür. 1927 yılında ilçe olan Çınar, 1987 yılında ilçe statüsünü kaybetmiş ancak 1990 yılında yeniden ilçe olmuştur.

Coğrafya

Çınar, Diyarbakır ilinin kuzeyinde yer almaktadır. İlçe, 2.253 km²'lik bir alanı kaplar. Güneyinde Sur, batısında Yenişehir, doğusunda Kulp, kuzeyinde Elazığ iline bağlı Kovancılar ilçesi ve Bingöl iline bağlı Karlıova ilçesi yer alır. Yüksek dağlık alanların hakim olduğu Çınar'da, İslahiye Çayı ve Çermik Çayı gibi akarsular da yer alır. İlçede yüksek ovalar ve dağlar yer alır. En yüksek noktası 2.500 metre yüksekliği ile Karaca Dağı'dır.

Mahalleler

Çınar ilçesinin merkezinde 5 mahalle yer alır: Abdal Mahallesi, Aksu Mahallesi, Aydınlar Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Şahin Mahallesi. İlçenin diğer mahalleleri ise Aşağı Ayrancı, Büyük Bölcek, Çaldıran, Çalık, Çağdaş, Çandır, Çınarcık, Gökyurt, Güneşli, Kalkanlı, Karataş, Kayabaşı, Kozluca, Körücük, Ortaköy, Soğuksu, Taşlı, Taşpınar, Yukarı Ayrancı ve Yuvacık mahalleleridir.

Nüfus

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 verilerine göre, Çınar ilçesinin nüfusu 103.034'tür. İlçe nüfusunun %50,2'si erkek, %49,8'i ise kadındır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SEÇMEN SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi – kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.







