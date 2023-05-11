Diyarbakır Çüngüş Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Diyarbakır Çüngüş Hakkında

Diyarbakır'ın ilçelerinden biri olan Çüngüş, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve zengin kültürüyle dikkat çeken bir ilçedir. İl merkezine 115 km uzaklıkta yer alan Çüngüş, güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır.

Tarihçe

Çüngüş'ün tarihi hakkında kesin bir bilgiye sahip olunmamakla birlikte, ilçenin eski çağlardan beri yerleşim yeri olduğu düşünülmektedir. Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Çüngüş, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri gibi çeşitli dönemlerde farklı yönetimler altında kalmıştır.

Coğrafya

Çüngüş ilçesi, Diyarbakır'ın güneydoğu kesiminde yer alır ve 115 km²'lik bir alanı kaplar. İlçenin kuzeyinde Hazro, güneyinde Siverek, doğusunda Halfeti ve batısında Suruç ilçeleri yer almaktadır. İlçenin doğal güzellikleri arasında, Cehennem Deresi Kanyonu, Dicle Nehri, Fırat Nehri ve Kızıldağ Milli Parkı yer almaktadır.

Mahalleler

Çüngüş ilçesi, 19 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır:

Bahçelievler Mahallesi

Bağlar Mahallesi

Barış Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi

Diclekent Mahallesi

Eskişehir Mahallesi

Fatih Mahallesi

Fevzi Çakmak Mahallesi

Gazipaşa Mahallesi

Güney Mahallesi

Güzelyurt Mahallesi

Hacılar Mahallesi

İnönü Mahallesi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

Merkez Mahallesi

Meydan Mahallesi

Muratlı Mahallesi

Pınarbaşı Mahallesi

Seyrantepe Mahallesi

Nüfus

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılı itibarıyla Çüngüş ilçesinin nüfusu 13.707'dir.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI NASIL ALINIR?

Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI ALINDIKTAN KAÇ GÜN SONRA SEÇİM YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI ALINIRSA, MEVCUT CUMHURBAŞKANININ GÖREVİ DEVAM EDER Mİ?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun, "Seçim sistemi ve uygulanması"nı düzenleyen 4. maddesinin 4. fıkrası, "Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması veya seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hallerinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder." hükmünü içeriyor. ​​​​​​​







