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Diyarbakır Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı 28 Mayıs seçim sonuçları

2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte belli oluyor. Türkiye’de 28 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır oy oranı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın oy oranları anbean Yeni Şafak'ta. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları, toplam seçmen sayısı gibi veriler Türkiye haritası üzerinden güncellenecek. 2023 Diyarbakır seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı burada.

14:22 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

28 Mayıs 2023 Güneydoğu Anadolu Bölgesi
, ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Diyarbakır'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? Diyarbakır'da seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 2. tur
oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Diyarbakır 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından
Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldığının yanında 28 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

Diyarbakır ilçe sonuçları oy oranları son durum

Diyarbakır ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Diyarbakır milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Diyarbakır oy oranı % 22,9 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 7’sini aldı. Diyarbakır’da HDP 9 milletvekili çıkardı.

2018 Diyarbakır'da hangi parti ne kadar oy aldı?

HDP % 65,5

AK Parti % 21,5

İYİ Parti % 2,8

CHP % 2,5

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Diyarbakır hakkında bilgiler

Diyarbakır, doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken bir ilimizdir. Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan Diyarbakır, Mezopotamya uygarlıklarının önemli bir merkezi olarak bilinmektedir.

Diyarbakır'ın coğrafi konumu oldukça önemlidir. Fırat nehri kenti ikiye ayırır ve kuzeyinde Toros Dağları yer alır. İlin doğusunda Elazığ, batısında Şanlıurfa, kuzeyinde Mardin, güneyinde ise Siirt ve Batman illeri ile komşudur. İlin yüz ölçümü 15.355 km²'dir ve Türkiye'nin en geniş 8. ili konumundadır. İlin nüfusu 2021 yılı verilerine göre 1.783.940'dır.

Diyarbakır, tarihi dokusu, kaleleri, surları, camileri, kiliseleri ve türbeleri ile turizm açısından oldukça önemli bir şehrimizdir. Diyarbakır Kalesi, Hevsel Bahçeleri, Malabadi Köprüsü, Hazreti Süleyman Camii, Meryem Ana Kilisesi ve Hz. Eyüp Türbesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilirsiniz.

Diyarbakır aynı zamanda, yöresel yemekleriyle de ünlüdür. Etli yaprak sarması, kibbe, ciğer kebabı, kuymak, içli köfte gibi lezzetleri tadabilirsiniz. Ayrıca, Diyarbakır'da yapılan bakır işlemeleri, kilim ve halı dokumaları da alabileceğiniz yöresel hediyelikler arasındadır.

Son yıllarda, ilde yapılan yatırımlar ve gelişmeler sayesinde ekonomik açıdan da gelişim göstermektedir. Tarım ve hayvancılık, ilin ekonomisinde önemli bir yer tutarken, sanayi sektörü de gelişim göstermektedir.


Diyarbakır Dicle Seçim Sonuçları 2023
Diyarbakır Dicle Seçim Sonuçları 2023

2023 Diyarbakır Dicle seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Dicle seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Dicle 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

2023 Diyarbakır Eğil Seçim Sonuçları
2023 Diyarbakır Eğil Seçim Sonuçları

2023 Diyarbakır Eğil seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Eğil seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Eğil 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

2023 Diyarbakır Kocaköy Seçim Sonuçları
2023 Diyarbakır Kocaköy Seçim Sonuçları

2023 Diyarbakır Kocaköy seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Kocaköy seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Kocaköy 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

Diyarbakır Hazro Seçim Sonuçları 2023
Diyarbakır Hazro Seçim Sonuçları 2023

2023 Diyarbakır Hazro seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Hazro seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Hazro 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

Diyarbakır Silvan Seçim Sonuçları 2023
Diyarbakır Silvan Seçim Sonuçları 2023

2023 Diyarbakır Silvan seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Silvan seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Silvan 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

2023 Diyarbakır Kayapınar Seçim Sonuçları
2023 Diyarbakır Kayapınar Seçim Sonuçları

2023 Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde 60 milyon 843 seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Diyarbakır Kayapınar seçim sonuçları, oy oranları, Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Kayapınar 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı oy oranları seçim 2023 sayfasında anlık olarak yer alacak.

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Antalya Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı 2. Tur Seçim Sonuçlar