Diyarbakır Sur Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Diyarbakır Sur Hakkında

Diyarbakır Sur ilçesi, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Diyarbakır ilinin merkez ilçesidir. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, tarihi Sur ilçesi surları ve camileri, mağaraları ve tarihi yapıları ile ünlüdür. Ayrıca, sıra dağları, ovaları ve verimli tarım alanları ile de dikkat çekmektedir.

Sur ilçesi, antik çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. İlk çağlarda Assur Krallığı'nın hakimiyeti altında olan bölge, daha sonra Pers İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir. İslamın yayılmasıyla birlikte ise Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti altına girmiştir. Sur ilçesi, tarihi Surları ve yapıları nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.

Sur ilçesi, Diyarbakır ilinin merkezinde yer almakta olup, ilçenin yüzölçümü 3.9 km²'dir. İlçenin kuzeyinde Yenişehir, doğusunda Kayapınar, batısında Bağlar ve güneyinde ise Dicle ilçeleri yer almaktadır. Sur ilçesi, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla önemli bir turizm merkezidir.

Sur ilçesi, 7 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Fatihpaşa, Hasırlı, İskenderpaşa, Lalebey, Savaş, Süleyman Nazif ve Yenişehir mahalleleridir. Sur ilçesi, 2021 yılı nüfus verilerine göre 27.327 kişi nüfusa sahiptir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KAÇINCI DÖNEM?

2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir.

BİR KİŞİ İKİ KERE CUMHURBAŞKANI OLABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BURSA NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 ve Bursa 20 milletvekili çıkaracak.







