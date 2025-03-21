DMP nedir ne işe yarar?

DMP (Veri Yönetim Platformu), pazarlamacılar, yayıncılar ve diğer işletmeler tarafından yararlı bilgilerin kullanılabilmesi için verilerin toplanmasını, depolanmasını ve düzenlenmesini yöneten herhangi bir yazılım türüdür.

DMP Ne İşe Yarar?

Farklı kaynaklar (web siteleri, mobil uygulamalar, CRM sistemleri, sosyal medya, üçüncü taraf veri sağlayıcıları) gelen veriler toplar.

Kullanıcının belirli parametrelerine göre gruplara göre. Örneğin demografik bilgiler, kullanıcı gelişimi ve ilgi alanları gibi faktörlere göre segmentler olabilirler.

Reklamverenlerin ve pazarlamacıların belirli kitlelere özelleştirilmiş kampanyalar sunmasını sağlar. Örneğin, bir e-ticaret sitesi, belirli ürün kategorilerine ilgi gösteren özel reklamlar gösterebilir.

Kampanyaların çözümlemesini yaparak daha verimli reklam yöntemlerinin kullanımını sağlar.

DSP (Talep Tarafı Platformu), SSP (Tedarik Tarafı Platformu), CRM sistemleri ve diğer reklam teknolojileriyle entegre kalıcı dijital reklamcılık daha etkili hale gelir.



