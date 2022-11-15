Özgün Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?
ÖZGÜN HABERLER

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada; "Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir." İfadelerini kullandı. Doğalgaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracılar da kapsama alındı. Doğalgaz yardımı hane başına 900-2500 TL arasında ödenecek. Peki doğalgaz yarımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz destek başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğalgaz yardımı başvuru sorgulama ekranı: Doğalgaz desteği nasıl alınır? Başvuru şartları neler, kim ne kadar destek alacak?
Doğalgaz destek parası yattı mı doğalgaz yardımı başvurusu şartları neler?

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şunları diyerek: "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek.

Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı. Doğalgaz desteği başvuru işlemleri 5 Eylül tarihinden itibaren alınmaya başladı. Doğal gaz yardımlarından yararlanmak isteyenler ihtiyaç sahibi olmak şartıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.

DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Doğalgaz destek başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

  • • Türk vatandaşı olması,
  • • E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
  • • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
  • • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
  • • Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
  • • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

Doğalgaz yardımı ne kadar?

Doğalgaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Doğalgaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ DESTEK PARASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Devletten çalışan annelere müjde üstüne müjde!
ÖZGÜN
Devletten çalışan annelere müjde üstüne müjde!

Esnaf kredisi başvurusu ve şartları
ÖZGÜN
Esnaf kredisi başvurusu ve şartları

Devlet yardımları nelerdir? Başvuru ve şartları
ÖZGÜN
Devlet yardımları nelerdir? Başvuru ve şartları
İSKİ çalışmasında ortaya çıktı

İSKİ çalışmasında ortaya çıktı

​Yol trafiğe kapatıldı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tam gaz yükseliş

Tam gaz yükseliş

​Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı.
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

​Kuvvetli yağış geliyor: Sel baskınlarına dikkat.

Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi.

​Sultangazi'de şaşkına çeviren kaza.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Yerleşim yerinin olduğu iki bina vuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.