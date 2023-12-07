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Son dakika: Doğu Ege adalarına 7 günlük vize muafiyeti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Doğu Ege adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacağını söyledi. Peki Doğu Ege Adaları hangileridir?

15:21 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:21 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıkladı | Türklere 7 günlük kapıda vize
Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıkladı | Türklere 7 günlük kapıda vize

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'a ziyarette bulundu.

Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile ikili görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. İki lideri görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

Doğu Ege adalarına vize muafiyeti geldi mi? kaç gün ziyaret edilecek?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türklere Yunan adalarında 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Miçotakis şunları dile getirdi: "Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık. Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık. Zaman uygun olduğunda kıta sahanlığı ve deniz sahası meselelerini de konuşmaya hazır olacağız."

Doğu Ege adaları hangiler?

Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, Sakız, İpsara, Sisam
ve
Ahikerya
adaları, 1923 Lozan Barış Antlaşması uyarınca gayri askeri statüde kalmak koşuluyla Yunanistan'ın egemenliğinde bulunuyor. 1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca silahsızlandırılması koşuluyla egemenliği İtalya’dan Yunanistan'a verilen Doğu Ege adaları ise
Onikiadalar
olarak adlandırılıyor.
Onikiadalar, isminin çağrıştırdığı gibi 12 değil 14 adadan oluşuyor. Bu adalar
Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos
ve
Meis
şeklinde sıralanıyor.

Doğu Ege adalarının Türkiye ana karasına yakınlığı, Yunanistan ana karasına ise uzaklığı dikkati çekiyor. Bu farkın en belirgin olduğu Meis, Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre, Yunan ana karasına ise 582 kilometre mesafede bulunuyor.

Ada, bu özelliğiyle Türkiye ana karasına en yakın ve Yunanistan anakarasına en uzak Doğu Ege Adası konumunda bulunuyor. Keza Midilli, Sisam ve Sakız gibi büyük adaların Türkiye kıyılarına uzaklığı da 2 ila 10 kilometre arasında değişiyor. Adaların Anadolu kıyılarına bu denli yakın olması, adalara gayriaskeri statü getirilmesinin esas nedeni. Adaların konumları nedeniyle Türkiye'nin güvenliğine getirebileceği tehdit hesaba katılmış.

#Doğu Ege adaları
#Yunanistan
#Türkiye
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