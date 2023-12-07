Cumhurbaşkanı Erdoğan altı yıl aradan sonra Yunanistan'da: Ege'yi barış denizi haline getirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2017'de en son ziyaretim oldu. Devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyarettir bu. Tekrar Atina'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.





Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize, yılda bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için hayırlı olacak.





Faydalı görüşmeler yaptık. Atılabilecek adımları ele aldık. Üst düzey temaslar çerçevesinde diyalog kanallar açık tutulmalı. İşbirliği mekanizmasını olumlu gündem temelinde ilerlemesine katkı sağladığının altını çizdik.





İlişkilerimizi geliştirme irademizi en üst seviyede ilettik. Çalışmaların somut neticelerini görmekten memnuniyet duyuyoruz.





5 milyar dolar düzeyinde olan ticaretin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. İpsala'da ikinci köprünün önemine işaret ettik. Görüşmelerimizde ege ve Akdeniz'deki tutumlarımız konusunda görüştük.





Sorunlarımızı iyi komşuluk çerçevesinde çözüme kavuşturmak temennimiz. Terörle mücadeledeki iş birliğimizi nasıl geliştireceğimizi de ele aldık.





Lavrion kampının kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Yunanistan'da teröristlere imkan sağlayan kampların oluşmaması gerektiğinin altını çizdik. Azınlıkların huzur ve refahının artması ilişkilerimizi olumlu etkileyecek.





Batı azınlığı için beklentilerimizi ifade ettik. Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı çözüme kavuşturulması bölgenin yararına olacak. Sayın başbakanla bölgesel ve küresel konularda konuştuk. Gazze başta olmak üzere Filistin'deki dramı ele aldık. Çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinlinin katledilmesi vicdanları yaralamaktadır.





İnsani yardımlar hepimizin önceliği olmalı. 67 sınırlarında Filistin devletinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük. Garantör olarak sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık. İlk günden beri yardımlarımızı sürdürüyoruz.





izler aynı kültürü ve aynı iklimi paylaşan ülkeleriz. Görüş ayrılıklarının olması doğaldır. Türkiye Yunanistan olarak atacağımız adımlarla tüm dünyaya örnek olalım istiyoruz.





Aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok. Yeter ki büyük resme odaklanalım. Denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Kendilerinin de aynı fikirde olmalarından büyük memnuniyet duyuyorum.





Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarından satır başlıkları;





İki ülkenin iyi şekilde sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. Her bir tarafın yaşadığı sorunlara çözüm üretebilmek önemli. Dışişleri bakanlarımıza talimat verdik, prosedürü başlatmalarını istedik. Bu yol haritasının siyasi diyalog, güven artırıcı görüşme boyutları vardı.





Önceki görüşmelerimizde atacağımız adımlar konusunu konuştuk. Tekrar geleceği tasarlamak açısından büyük önem arz ediyor. Ekonomik birimler ve ikili ticaretin artırılması, 5 milyar dolara varan hacmin 10 milyara varması hedefini koyduk.





Göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik. Bu göç hareketleri artmak yerine geriledi. Polis, sahil güvenliği sayesinde gelişen ilişkiler gelecekte daha da ilerleyecek. Yunanistan'ın Türkiye'ye Avrupa sürecinde desteği de ele alındı.





"Vize meselesini ele aldık"





Vize meselesinde de Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın işbirliği sağlanması için vizeden muaf tutulma meselesini de ele aldık. Aynı zamanda doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının doğu ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık.





Azınlık meselesi birbirimize duyduğumuz anlayışın düzeltilmesi açısından bir köprü rolü oynamakta. cumhurbaşkanı ile çevremizde cereyan edenlerin analizini yaptık.





Bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi, bunlardan kaçınılmazı ve insani değerlere saygı, silahsızlık halinin bulunmasında hemfikir kaldık. Kıbrıs konusunda BM konseyi kararları bizim için çok önemli. Bu konudaki gelişmeler bu doğrultuda olmalı.





Hem Yunanistan'da hem Türkiye'de bizim yaklaşımımıza katılmayan kesimler mevcut ancak sınırdaş olan ülkeler yan yana hareket etmek zorundadır. İkimiz de sakin sularda güzel bir esinti ile ilerleyen kaptan olarak güzel gelecek yaratmalıyız.





Atina Bildirgesi

Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu Atina Bildirgesi'ne göre iki ülke, siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacak.

Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'nde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ekonomik ve ticari pozitif gündemin teşvik edilmesinin önemi vurgulandı.

Taraflar, bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden sarfınazar edecek.















