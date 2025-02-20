Doğum yardımında, canlı doğum gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanmakta. Her doğum için bir defa olmak üzere nakdi destek verilmekte. Doğum yardımı alacakların başvuru dilekçesini doldurması gerekiyor. Peki doğum yardımı başvuru dilekçesi nereden alınır ve nasıl doldurulur?
Doğum yardımı, canlı doğum gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanmakta. Her doğum için bir defa olmak üzere nakdi destek verilmekte. Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.
Doğum yardımı başvuru dilekçesi nereden alınır?
Doğum yardımı başvuru dilekçesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden alınabilmekte.
Doğum yardımından faydalanmak için ne yapılması gerekir?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.
Doğum parası ne kadar?
Yeni çocuk parası ve doğum yardımı aylık tutarı 2025 yılında arttı. 2025 Aile Yılına ilişkin destekler geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu bağlamda da 1.2. ve 3. çocuk yardımı ile tek seferlik yapılan doğum yardımı yeni miktarları da netlik kazandı.
İlk çocuk: 5.000 TL
2. çocuk: 1.500 TL
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL
Çocuk yardımı ne kadar sürecek, ne zamana kadar verilecek?
Aile Yılı"na özel yeni düzenlemelere ilişkin merak edilenler paylaşıldı. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.
Doğum Yardımı ödemeleri ne zaman ve nereden yapılır?
Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.