Dolar/TL, 18,70 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,7030 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, Çin'de kısıtlamaların kaldırılması yönündeki haber akışının küresel ölçekte risk iştahını artırdığını ve dolar endeksini baskıladığını belirterek, Noel ve yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcılar nedeniyle hafta boyunca döviz piyasalarında düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Bugün ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,4'ün destek konumunda bulunduğunu kaydetti.