DSP Cumhur İttifakına katıldı mı?
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün saat 11.00’de DSP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Görüşmenin ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Erdoğan’ın desteklenmesi yönünde görüş oluşturduk" ifadelerini kullandı.
DSP CUMHUR İTTİFAKINA KATILDI MI?
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ‘’DSP doğru ve tutarlı olan bir partidir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimlerde desteklenmesi konusunda görüşümüzü paylaştık. DSP parlamentoda olacak. Ak Parti listelerinden orada olacak.’’ ifadelerini kullandı.