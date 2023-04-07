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Özgün

DSP Genel Başkanı Aksakal: "Erdoğan’ın desteklenmesi yönünde görüş oluşturduk"

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saat 11.00’de DSP Genel Merkezi’ni ziyaret etmişti. Bugün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki DSP Cumhur İttifakına katıldı mı? İşte detaylar.

16:45 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
DSP Cumhur İttifakına katıldı mı?

DSP Cumhur İttifakına katıldı mı?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün saat 11.00’de DSP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Görüşmenin ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Erdoğan’ın desteklenmesi yönünde görüş oluşturduk" ifadelerini kullandı.


DSP CUMHUR İTTİFAKINA KATILDI MI?


DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ‘’DSP doğru ve tutarlı olan bir partidir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimlerde desteklenmesi konusunda görüşümüzü paylaştık. DSP parlamentoda olacak. Ak Parti listelerinden orada olacak.’’ ifadelerini kullandı.




#DSP
#Önder Aksakal
#AK Parti
#Binali Yıldırım
#Ömer Çelik
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