DSP Cumhur İttifakına katıldı mı?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası Aksakal ile basın açıklaması yapan Yıldırım "Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye, sayın genel başkana ilettik" açıklamasında bulundu. Aksakal ise Başkanlık Kurulu'ndaki toplantının ardından karar vereceklerini ve AK Parti'ye ziyaret gerçekleştireceklerini belirtti.