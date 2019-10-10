10 maddede Barış Pınarı

1) SINIRA GÜVENLİK: Türkiye terör örgütleri PKK/YPG/PYD ve DEAŞ’ın kendi sınırlarına yönelik tüm tehdit ve saldırılarını engellemek istiyor.

2) KORİDORA SON: Terör örgütleri Suriye’nin enerji kaynaklarından bir kısmını işgal etmiş durumda. Gasp ettiği bu petrol ve gazı enerji koridoru adı altında bir terör koridoru kurarak Hatay üzerinden Akdeniz’e geçirmek istiyor. Türkiye, bu operasyonla terör koridorunun oluşmasını engelleyerek Hatay’ın güvenliği de kalıcı olarak sağlamak istiyor.

3) SALDIRILARA SET: Terör örgütleri, Suriye’den Türkiye’ye roket ve havan toplarıyla onlarca kez saldırdı. Bu saldırılar sonucu yüzlerce masum sivil hayatını kaybetti. Türkiye, 82 milyon vatandaşın can güvenliğini sağlamak istiyor.

4) DEMOKRAFİK YAPI: Terör örgütü mensupları otoritesini kabul etmeyen Arap, Kürt, Türkmen gibi yerleşik halkları göçe zorluyor ve mülklerine el koyuyor. Tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklıyor ve mevcut bölgeleri yok ediyor. Türkiye, terör örgütlerinin şiddet ve baskısına maruz kalan bölge halkının da can güvenliğini sağlamak istiyor.

5) SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜ: Suriye topraklarının bir kısmı PKK/YPG/PYD gibi terör örgütleri tarafından işgal edilmiş durumda. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyarak kendi toprak bütünlüğüne yönelik tüm tehditleri de ortadan kaldırmak istiyor.

6) TERÖR VARLIĞINA SON: Terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalan Türkiye, saldırılarda yüzlerce vatandaşını kaybetti. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla binlerce teröristi etkisiz hale getirdi. 4 bin kilometrekareden fazla alanı da terörden temizledi. Barış Pınarı Harekatı ile de bölge tüm terör unsurları ve tehdidinden temizlenecek.

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7) UYUŞTURUCU TRAFİĞİ ÖNLENECEK: Terör örgütlerinin bölgede uyuşturucu üretim tesisleri bulunuyor. Ürettiği uyuşturucuyu Avrupa ve ABD’ye satıyor. Türkiye, bu operasyonla uyuşturucu üretim ve pazarlamasını da sona erdirmek istiyor.

8) MÜLTECİLER GERİ DÖNECEK: Türkiye, Suriyeli mültecileri terörden arındırdığı bölgelere güvenli bir şekilde yerleştirmek istiyor. Böylece hem dünyayı tehdit eden mülteci akınına karşı rahatlama yaşanacak hem de alınacak ilave tedbirlerle Türkiye’de bulunan mültecilerin güvenli geri dönüşü sağlanacak. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bölgeyi terörden arındırıp şehirlerin temel altyapısını da inşa ederek yüzbinlerce Suriyelinin vatanlarına dönmeleri sağlandı.

9) BÖLGEYE HUZUR: Barış Pınarı Harekatı ile terörün şiddet ve baskısına maruz kalan tüm halkların can güvenli ve huzuru sağlanacak.

10) ÇOCUKLAR KURTULACAK: Harekat ile Türkiye, PKK/PYD/YPG’nin çocukları, militan kaynağı olarak kullanmasının önüne geçmek istiyor. Terör örgütleri 12 yaşındaki çocukları bile kaçırarak onları silah saldırılarda kullanıyorlar.

Kutlu bir sefere çıktık

Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti kutlu bir sefere çıkmıştır” değerlendirmesi yaptı. Bahçeli, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin haklı, meşru ve tarihi nitelikli yüksek mücadele sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz bir iradeyle başlattığını ve Suriye’nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yaptığını bildirdi.

HAREKATIN ARKASINDAYIZ

Bahçeli, “TSK ile Suriye Milli Ordusu eş güdüm ve iş birliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir” ifadesini kullandı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı ile bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri, yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıktığını” belirten Bahçeli, MHP’nin Barış Pınarı Harekatı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanında olduğunu açıkladı.

KAÇINILMAZ BİR MECBURİYET

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye’yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir. Gazamız mübarek, geleceğimiz müstesna, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun.”

Dualarımız askerlerimize

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, “Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı’nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin” değerledirmesinde bulundu.

Ayaklarına taş değmesin

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Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türk topçusu atışa başladığında herkes susar. Ve Yahya Kemal der ki; ‘Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi, Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi, Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın’ Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin!” dedi.

Barış ve istikrar gelecek

Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kahraman ordumuz; Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat’ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin” değerlendirmesinde bulundu.

Vekillerden destek

TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri, TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ’a karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e başarılar diledi. TBMM Genel Kurulu çalışmaları sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı’nı duyurduğu açıklamasını okudu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri, bu açıklamayı alkışlarla karşıladı.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, harekata katılan Mehmetçik’e, yolunun açık olmasını diledi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, orduya Allah’tan başarı diledi.

TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri, TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ’a karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e başarılar diledi. TBMM Genel Kurulu çalışmaları sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı’nı duyurduğu açıklamasını okudu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri, bu açıklamayı alkışlarla karşıladı.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, harekata katılan Mehmetçik’e, yolunun açık olmasını diledi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, orduya Allah’tan başarı diledi.

Elçiler çağrıldı

ABD Büyükelçisine bilgi verildi.

B arış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla birlikte başta ABD olmak üzere BM Güvenlik Konseyi’nin üyesi ülkelerin büyükelçilerine bilgi verildi. ABD, Rusya, Fransa, Çin ve İngiltere’nin Ankara’daki elçileri Dışişleri Bakanlığı’na gelerek bilgilendirildi. Dışişleri’nde bu görevi Bakan Yardımcısı Sedat Önal icra etti. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabında “Harekatımız uluslararası hukuk gereğince icra ediliyor” dedi.





Harekat ABD’de gündemi sarstı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını Twitter hesabından duyurmasının ardından harekat, ABD medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu. Bloomberg, Erdoğan’ın açıklamasından önce Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türk askerinin sınırı geçtiğini bildirdi. Reuters, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeyine operasyonun başlatıldığını duyurdu” haberine yer verdi. Associated Press, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, attığı tweet ile Suriye’nin kuzeydoğusuna Türk saldırısının başladığını duyurdu” derken CNN International “Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’ye askeri saldırısını başlattığını duyurdu. Operasyon, Trump yönetiminin ABD askerlerini bölgeden çekeceğini açıklamasından günler sonra başladı” ifadelerine yer verdi. CNN, NBC ve FOX gibi televizyonlar da bölgeden yaptıkları canlı bağlantılarla konuyu sıcağı sıcağına izleyicilerine aktarıyor.

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Fetih duası okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, Barış Pınarı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında yurt genelinde bütün camilerde Fetih Suresi okutuldu. İstanbul’daki camilerde harekat için camilerde yatsı ezanı öncesi sela okundu. Askerler için dualar edilirken vatandaşlar Türkiye’nin bütün illerinde camilere akın etti. Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde dualar eşliğinde kurban kesildi.

Twitter’da bir numara

Operasyonun ardından twitterde “#BarışPınarıHarekati” hashtagi oluşturuldu. Hashtag kısa süre içerisinde trend topic oldu.