100 bin işletme durdu ekonomi çöktü

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, Filistin ekonomisine ilişkin kaygılar artıyor. Katliam nedeniyle ekonomi adeta felç olurken, uluslararası kuruluşlar, saldırıların ülkede “kalıcı etki” bırakabileceği konusunda uyarıyor. Filistin ekonomisi, ekim ayında başlayan saldırılardan bu yana neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Saldırının, ülke ekonomisinin geleceği üzerinde kalıcı bir etki riskini yükselttiği belirtiliyor. Bölgedeki yoksulluk seviyeleri de çarpıcı şekilde arttı. Ülke içinde kitlesel yerinden edilme, evlerin, varlıkların ve üretim kapasitesinin tahrip edilmesi, derin bir durgunlukla birlikte daha fazla Gazzeliyi yoksulluk sınırının altına itti.





ÜRETİM DURDU

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan rapora göre 7 Ekim’de başlayan İsrail saldırıları sebebiyle gelinen noktada Gazze Şeridi’ndeki özel sektör tesislerinin neredeyse tamamının üretimi durdu ya da benzeri görülmemiş oranda düştü. Üretimin düşmesi ekonomide ciddi kayıplara yol açtı. İşgalin başladığı günden bu yana Filistin ekonomisinde mülk ve varlıklardaki doğrudan kayıplar hariç, yaklaşık 3 milyar dolar yani yaklaşık 99 milyar lira kayıp oluştu. Bunun ekonomiye günlük etkisi ise 553 milyon lira.





470 BİN KİŞİ İŞSİZ

Filistin’de özel sektöre ait işletmelerin 56 bini Gazze Şeridi’nde, 120 bini ise Batı Şeria’da bulunuyor. Hizmet, sanayi, inşaat, ulaştırma, depolama, bilgi iletişim, finans ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren 176 bin işletmenin 100 bininin üretimi ya tamamen bitti ya da bitme noktasına geldi. Sağlık ve insani yardım sektörleri dışında, Batı Şeria’da 349 bin Gazze Şeridi’nde 173 bin olmak üzere 522 bin işçi bulunuyordu. Bu işçilerin yüzde 89’unun, yani 470 bininin artık bir işi yok.





KAMUDA TEHLİKE ÇANLARI

Raporda, Gazze Şeridi’ndeki İsrail saldırısının önceki saldırılara benzemediği ve bu saldırıların tüm sektörlerdeki yaşam araçlarını sistematik olarak yok ettiği belirtiliyor. Ayrıca Gazze Şeridi’nde devam eden şiddetli bombalamalar nedeniyle bugüne kadar sayılamayacak kadar çok ekonomik kuruluşun yok edildiği, bunun da Gazze Şeridi’nde ekonominin felç olmasına yol açtığı vurgulanıyor. Raporda Filistin'deki özel sektörün aldığı bu darbenin kamu gelirlerine de olumsuz yansıdığı ifade ediliyor.







