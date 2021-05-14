​100 bin kişi saf tuttu

Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski

Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da eda etti. Doğu Kudüs’teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif’e akın etti.

GIYABİ CENAZE NAMAZI

Filistinliler, Ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa’yı tamamen doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif’e geldiği belirtildi. Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

GÜNDEM Ayasofya’dan Aksa’ya selam

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif’teki Kıble Mescidi ile Kubbet’üs Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, “Özgürlük”, “Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa” sloganları attı. Bazı göstericiler, Türk bayrağı taşıdı.

OYNAT 02:17 İsrail'in Mescid-i Aksa planı Ramazan ayının son günlerine girerken İsrail'in Mescidi Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırmasının arkasında çok daha büyük bir plan mı var? 4 yıl önce ABD Başkanı Donald Trump; Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Şimdi ise İslam dünyası için sembolik anlamı çok büyük olan Mescidi Aksa'ya bir sinagog inşa edip şehirle müslümanlar arasındaki kültürel bağı tamamen kaldırmayı planlıyor olmaları son derece olası. BiP'te paylaş

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DİRENİŞÇİLER İÇİN DUA

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’da kentlerde binlerce Filistinli bayram namazı için camileri doldurarak İsrail saldırılarında şehit olanlar için temennilerde bulundu. El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii görevlisi Hıfzı Ebu Esnine, İsrail’in yoğun güvenlik önlemlerine rağmen bayram namazı için camiye 3 bin kişinin geldiğini söyledi. El-Halil kenti müftüsü Muhammed Mahir Musvedde’nin Harem-i İbrahim Camisi’nde verdiği bayram namazı hutbesinde İsrail kanlı saldırılarına değindiğini belirten Esnine, Müftü Musvedde’nin ayrıca Mescid-i Aksa ve Gazze’deki direnişçiler için dua ettiğini kaydetti.