Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya 100 bin kişi saf tuttu
ORTADOĞU

100 bin kişi saf tuttu

İsrail’in saldırısına uğrayan Mescid-i Aksa’da yüz binden fazla Müslüman bayram namazı kıldı. Namazın ardından şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kıble Mescidi ile Kubbet’üs Sahra arasındaki alanda gösteri düzenleyen Filistinlilerden bazıları Türk bayrağı taşıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​100 bin kişi saf tuttu
Filistinliler, Ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa’yı tamamen doldurdu.

Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski

Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da eda etti. Doğu Kudüs’teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif’e akın etti.

GIYABİ CENAZE NAMAZI

  • Filistinliler, Ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa’yı tamamen doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif’e geldiği belirtildi. Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ayasofya’dan Aksa’ya selam
GÜNDEM
Ayasofya’dan Aksa’ya selam

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif’teki Kıble Mescidi ile Kubbet’üs Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, “Özgürlük”, “Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa” sloganları attı. Bazı göstericiler, Türk bayrağı taşıdı.

İsrail'in Mescid-i Aksa planı
OYNAT 02:17
İsrail'in Mescid-i Aksa planı
Ramazan ayının son günlerine girerken İsrail'in Mescidi Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırmasının arkasında çok daha büyük bir plan mı var? 4 yıl önce ABD Başkanı Donald Trump; Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Şimdi ise İslam dünyası için sembolik anlamı çok büyük olan Mescidi Aksa'ya bir sinagog inşa edip şehirle müslümanlar arasındaki kültürel bağı tamamen kaldırmayı planlıyor olmaları son derece olası.

DİRENİŞÇİLER İÇİN DUA

  • Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’da kentlerde binlerce Filistinli bayram namazı için camileri doldurarak İsrail saldırılarında şehit olanlar için temennilerde bulundu. El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii görevlisi Hıfzı Ebu Esnine, İsrail’in yoğun güvenlik önlemlerine rağmen bayram namazı için camiye 3 bin kişinin geldiğini söyledi. El-Halil kenti müftüsü Muhammed Mahir Musvedde’nin Harem-i İbrahim Camisi’nde verdiği bayram namazı hutbesinde İsrail kanlı saldırılarına değindiğini belirten Esnine, Müftü Musvedde’nin ayrıca Mescid-i Aksa ve Gazze’deki direnişçiler için dua ettiğini kaydetti.

60 ülkenin katılımıyla Kudüs toplantısı: Aksa’yı her zaman savunacağız
GÜNDEM
60 ülkenin katılımıyla Kudüs toplantısı: Aksa’yı her zaman savunacağız
Abone Ol Google News
Binancee soruşturma

Binance'e soruşturma

ABD, kripto borsası için düğmeye bastı.
Pendikte feci kaza

Pendik'te feci kaza

Pikap otobüs durağına çarptı, 2 'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı.
İşgalci İsrail kara saldırısına başladı

İşgalci İsrail kara
saldırısına başladı

​İşgalcilerin Gazze'ye girdiği duyuruldu.
Çocuk katili <br>bayramda saldırdı

Çocuk katili
bayramda saldırdı

9'u çocuk 16 Filistinli şehit oldu.
Metrobüste sıcak dakikalar

Metrobüste sıcak dakikalar

Polis şahsa müdahale ederek kontrol altına aldı.
Umutlandıran tablo

Umutlandıran tablo

Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

İsrail terörü

İsrail terörü

​Gazze'de şehit sayısı 87'ye yükseldi.
Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

​Konya Büyükşehir'den Çiftçiye 277 Milyon Lira Destek

Tarihin tanığı 5 yalnız minare

Tarihin tanığı 5 yalnız minare

Sessiz kalan kentte etkileyici manzaralar oluşturdu
Mersin'de şaşkına çeviren görüntü

Mersin'de şaşkına çeviren görüntü

D​ünyanın en büyük ikinci balinası olduğu kesinleşti.

Makas terörü!

Makas terörü!

Takla atan araçtaki üç kişi yaralandı.
Denizde<br>gören polisi aradı

Denizde
gören polisi aradı

​Dünyanın en büyük ikinci balinası karaya vurdu.

İsrail'in bombardımanına canlı yayında tanık olan TRT muhabiri anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.