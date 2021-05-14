​100 bin kişi saf tuttu

Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski
Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da eda etti. Doğu Kudüs’teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif’e akın etti.
GIYABİ CENAZE NAMAZI
- Filistinliler, Ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa’yı tamamen doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif’e geldiği belirtildi. Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif’teki Kıble Mescidi ile Kubbet’üs Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, “Özgürlük”, “Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa” sloganları attı. Bazı göstericiler, Türk bayrağı taşıdı.
DİRENİŞÇİLER İÇİN DUA
- Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’da kentlerde binlerce Filistinli bayram namazı için camileri doldurarak İsrail saldırılarında şehit olanlar için temennilerde bulundu. El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii görevlisi Hıfzı Ebu Esnine, İsrail’in yoğun güvenlik önlemlerine rağmen bayram namazı için camiye 3 bin kişinin geldiğini söyledi. El-Halil kenti müftüsü Muhammed Mahir Musvedde’nin Harem-i İbrahim Camisi’nde verdiği bayram namazı hutbesinde İsrail kanlı saldırılarına değindiğini belirten Esnine, Müftü Musvedde’nin ayrıca Mescid-i Aksa ve Gazze’deki direnişçiler için dua ettiğini kaydetti.