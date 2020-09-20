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Dünya 100 metrekarelik evde 110 kediyle yaşayan kiracı kovuldu
AVRUPA

100 metrekarelik evde 110 kediyle yaşayan kiracı kovuldu

İspanya’da 100 metrekarelik evde 110 kediyle yaşayan kiracı tahliye edildi. Evsiz kalan kediler için hayvan barınakları harekete geçti.

Haber Merkezi Diğer
İspanya'da bir kadın evinde 110 kediyle bulundu.
İspanya'da bir kadın evinde 110 kediyle bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, İspanya'nın Valencia bölgesinde 110 kedisi olan kişi evden tahliye edilince bölgedeki hayvan barınakları kediler için ev arayışına girdi.

EVDEN 110 KEDİ ÇIKARILDI

“En azından aşılanana veya kısırlaştırılana kadar Gandia’da bu 96 kedi için barınağa ihtiyacımız var” şeklinde tweet atan SPAMA Safor adındaki barınak, cumartesi akşam saatlerinde bu sayıyı düzelterek evden toplamda 110 kedi çıkarıldığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre barınak kedi sahibinin kaldığı evin 100 metrekare olduğunu söyledi. AFP’ye konuşan barınak çalışanı Salvadora Tormas, “Görünen o ki 3 sene önce kedi sahibi iki kedi aldı ve o zamandan beri çiftleşiyorlar” ifadesini kullandı.

Barınakta halihazırda 200’e yakın kedinin olduğunu aktaran SPAMA Safor, yeni kediler için yeterli alana sahip olmadıklarını söyledi.

BU BİR FELAKET

“Bu bir felaket. Biri ona yardım etmeliydi” diyen Tormas, yerel yetkililere durumu bildirdiklerini ve bir geri dönüş alamadıklarını ekledi.

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