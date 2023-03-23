100 yıllık değişimi birlikte yönlendirelim

Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 3 günlük ziyareti dün sona erdi. Şi’nin Moskova’dan ayrılırken Rus mevkidaşı Putin’e söylediği sözler ise dünyanın gündemine oturdu. Çin liderini uğurlamak için Rus mevkidaşı Vladimir Putin Kremlin Sarayı’nda kapıya kadar eşlik ederken, Şi’nin bu esnada kameralar kayıttayken, “Şu anda dünyada 100 yıldır olmayan değişiklikler yaşanıyor. Birlikte bu değişimi yönlendireceğiz” ifadelerini kullandığı görüldü. Putin ise, “Katılıyorum” şeklinde cevap verdi.

SAMİMİ VEDALAŞMA

Şi, daha sonra Putin’e elini uzatarak, “Kendine iyi bak sevgili dostum” dedi. Putin ise Şi’nin elini iki eliyle tutarak, “İyi yolculuklar” karşılığını verdi. Şi, Çin’e dönmek üzere başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na geçerek ülkeden ayrıldı. Çin Devlet Başkanı Şi, pazartesi günü Putin ile 4.5 saat süren bir gayri resmi görüşme gerçekleştirmişti. Salı günü Rusya Başbakanı Mihali Mişustin ile görüşen Çin lideri, daha sonra resmi görüşme için yeniden Putin ile bir araya gelmişti. İki lider “kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiriyi” imzalamıştı. Görüşmelerde Ukrayna krizinin çözümü konusunda istişare edilse de fikir birliğine varılamadığı görüldü.

Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin liderlerine davet

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Orta Asya Türk Cumhuriyeti liderlerini Mayıs ayında Pekin’e davet etti. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderlerine, Çin-Orta Asya zirvesinin ilkini düzenlemek adına davetiye gönderildi. Çin’in en büyük gaz tedarikçisi olan Türkmenistan’ın toplantıya davet edilip edilmediği henüz bilinmiyor.

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