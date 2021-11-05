106 yıllık emanet Türkiye’de

Filistinli Alul ailesi, 1. Dünya Savaşı sırasında görev yapan bir Osmanlı askerinin kendilerine bıraktığı emaneti Türkiye’ye teslim etti. 106 yıllık emaneti teslim alan Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de kardeşliğimizin şahidi olan bu emanetin korunacağına söz verdi.
Filistinli Alul ailesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin’de görev yapan bir Osmanlı askerinin bez parçasına sararak bıraktığı içi para dolu emaneti Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer’e teslim etti. Osmanlı askerinin emanetine 100 yıldan uzun süredir gözü gibi bakan Filistinli ailenin hikâyesini ilk kez 3 yıl önce haberleştirilmişti. Bugün o hikâyeye yeni bir halka eklendi. Emanet 106 yıl sonra Türkiye’ye teslim edildi.
ORTAK MİRASIMIZA ŞAHİT
Nabluslu Alul ailesi, dün Nablus Valiliğinde düzenlenen törenle gözü gibi baktıkları Osmanlı askerinin emanetini Büyükelçi Demirer’e teslim etti. Büyükelçi Demirer ve Alul ailesinin yanı sıra Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Emel Cadau, Nablus Valisi İbrahim Raman, Nablus Belediye Başkanı İyad Halaf’ın da katıldığı törende şehitler için dualar edildi. Büyükelçi Demirer, “Bu emanet bizim ortak tarihimize ve son yüz yılda yaşadığımız olaylara şahitlik eden bir emanettir.” dedi. Emanetin sahibi Osmanlı askerinin isminin ve mirasçılarının bilinmediğine işaret eden Demirer, “Bu emanetin, bu dostluğun, bu tarihin simgesi olması için söz veriyoruz.” diye konuştu.
Ragıp Hilmi el-Alul ise Osmanlı askerinin emanetine ilişkin hikâyenin dededen toruna aktarıldığını belirtti. Alul, “Emanetin teslimi için Türk ve Filistin hükümetleri arasında irtibat kuruldu. Son aşama gerçekleşti.” ifadesini kullandı. Mirasçısı çıkması halinde emanetin onlara ulaştırılmasını arzu ettiklerini dile getiren Alul, “Bu emanet artık Türk hükümetinin vilayetinde, korumasında Türkiye’nin bir mülkü oldu. Türk hükümetinden, bu emaneti Türk askerî müzesinde hikâyesiyle birlikte korumasını istiyoruz.” diye konuştu.
Paranın miktarına bile bakmamışlar
Filistinli ailenin üyelerinden Ragıp Hilmi el-Alul’un anlatımına göre hikâyenin başlangıcı 1915 yılına uzanıyor. O dönem Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin’den başka cepheye sevk edilen bir Osmanlı askeri, birikmiş tüm parasını bir parça beze sararak Nablus şehrinin bilinen esnaflarından Rüşdü Efendi’ye bırakmış. Alul’un amcası Rüşdü Efendi, emaneti yıllarca muhafaza etmiş. Kimliği bilinmeyen Osmanlı askeri Filistin’e bir daha hiç dönememiş, ancak Rüşdü Efendi’den sonra torunları da emanete sahip çıkmışlar. Hatta o kadar ki, paranın miktarını bile hiç saymamışlar.