120 bin asker için düğmeye basıldı

ABD ve İran arasındaki gerilim sürerken Washington yönetimi, Tahran’a karşı Körfez ülkeleriyle iş birliğini geliştiriyor. ABD ve Körfez ülkeleri arasında askeri bir toplantı düzenlendiği bildirildi.

KOMUTANLAR TOPLANDI

Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde Arapça yayın yapan El-Hurra televizyon kanalının haberine göre, Körfez İşbirliği Konseyi’ndeki askeri komutanlar ve ABD Deniz Kuvvetleri komutanları Bahreyn’in başkenti Manama’da bir araya geldi. Toplantıda, bölgede serbest ticaret akışı ve deniz güvenliği konularının ele alındığı belirtilirken, toplantıya katılan Körfez ülkelerinin isimlerine dair bilgi verilmedi. Körfez ülkelerinden de söz konusu toplantıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SUUD KARA SULARINI AÇTI

Suudi Kraliyeti’ne yakınlığıyla bilinen Şarku’l Avsat haber sitesi ise, Körfez ülkelerinin ABD’nin güçlerini yeniden konuşlandırma talebini onayladığını duyurdu. Habere göre, Suudi Arabistan ve bazı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, ABD’nin, güçlerini Basra Körfezi ve Körfez ülkelerinin sularında ve topraklarında yeniden konuşlandırma talebini kabul etti. Şarku’l Avsat’a konuşan kaynaklar, onayın, ABD ile Körfez ülkeleri arasındaki ikili anlaşmalar temelinde verildiğini kaydetti. Aynı kaynaklar, ABD birliklerinin Körfez ülkelerinde yeniden konuşlanmasının öncelikli hedefinin Tahran’la savaşa girmek olmadığını öne sürerek, “Tahran’a güçlü bir mesaj göndermek istiyorlar” dedi. ABD Başkanı Trump’ın olası İran işgali için 120 bin askeri bölgeye göndermek istediği açıklanmıştı.

YIĞINAK YAPIYOR

ABD, geçen haftalarda “USS Abraham Lincoln” Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü körfeze sevk etmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD’ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından “USS Arlington” amfibi çıkarma gemisi ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

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Zarif: Savaş istemiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Çin ziyareti sonrası yaptığı açıklamada savaş istemediklerini vurguladı. Zarif, “Savaş çıkmayacağından eminiz çünkü ne biz savaş istiyoruz ne de bölgede kimse İran’ın karşısına çıkma fikrine ya da yanılsamasına sahip” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın çevresindeki bazı isimlerin İran’a karşı savaş arzuladığını söyleyen Zarif, “Trump son zamanlarda savaş istemediğini açıkladı ancak çevresindeki kişiler onu savaşa yönlendirmeye çalışıyor” dedi. İran yönetimi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İran’a karşı savaş planı yaptığına inanıyor. ABD medyası da bir süredir Trump’ın, İran konusunda danışmanlarıyla sürtüşme yaşadığına ilişkin iddialara yer veriyor.