13 bin kadın tutuklandı

Suriye’de Mart 2011’den 2017 sonuna kadar bölgede rejim tarafından 13 bin 581 kadın tutuklandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve bazı sivil toplum kuruluşu, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla Suriye hapishanelerindeki kadınların ve çocukların kurtarılması için “Son Kadın ve Çocuk Özgür Oluncaya Dek” sloganıyla Türkiye ve dünya kamuoyuna çağrı yapacaklar.

Bugün Topkapı Eresin Oteli’nde saat 11.00’de düzenlenecek toplantıda, Suriye zindanlarında tutulan kadın ve çocuklarla ilgili son rakamlar paylaşılacak. Suriye insan hakları kuruluşlarının son verilerine göre Mart 2011’den 2017 sonuna kadar tespit edilen tutuklu kadın sayısı, 13 bin 581 olarak belirlendi.

Tutuklu kadınlardan 6 bin 319’u yetişkin, 417’si ise çocuk. Hapishanelerde tutulan kadınlar ve çocuklar, yıllardır şiddet görüyor, cinsel saldırıya ve tecavüze uğruyor, işkenceyle öldürülüyor.

ZULMÜ ANLATACAKLAR

Toplantıda ayrıca Suriye ve Bosna-Hersek’te savaş zamanı hapishanelere atılan ve kötü muameleye uğrayan kadınlar da basın toplantısına katılarak yaşadıklarını anlatacak.

Toplantıda şu konular ele alınacak. “Suriye hapishanelerinde 8 yıldır işkence gören, taciz edilen ve tecavüze uğrayan kadın ve çocukların bir an önce kurtarılması için vicdan sahibi herkese çağrı yapıyoruz. Kadınların ve çocukların acılarının bitmesi, özgürlüklerine kavuşmaları ve yeniden hayata kazandırılmaları için tüm Türkiye ve dünya kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Bu kadınların ve çocukların çığlıklarına ses verin”

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GÜNDEM Gazeteciler namlunun ucunda