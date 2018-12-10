Dünya 13 bin kadın tutuklandı
ORTADOĞU

13 bin kadın tutuklandı

Suriye insan hakları kuruluşlarının son verilerine göre Mart 2011’den 2017 sonuna kadar bölgede rejim tarafından 13 bin 581 kadın tutuklandı. Tutuklu kadınlardan 6 bin 319’u yetişkin, 417’si ise çocuk.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye’de Mart 2011’den 2017 sonuna kadar bölgede rejim tarafından 13 bin 581 kadın tutuklandı.
Suriye’de Mart 2011’den 2017 sonuna kadar bölgede rejim tarafından 13 bin 581 kadın tutuklandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve bazı sivil toplum kuruluşu, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla Suriye hapishanelerindeki kadınların ve çocukların kurtarılması için “Son Kadın ve Çocuk Özgür Oluncaya Dek” sloganıyla Türkiye ve dünya kamuoyuna çağrı yapacaklar.

Bugün Topkapı Eresin Oteli’nde saat 11.00’de düzenlenecek toplantıda, Suriye zindanlarında tutulan kadın ve çocuklarla ilgili son rakamlar paylaşılacak. Suriye insan hakları kuruluşlarının son verilerine göre Mart 2011’den 2017 sonuna kadar tespit edilen tutuklu kadın sayısı, 13 bin 581 olarak belirlendi.

Tutuklu kadınlardan 6 bin 319’u yetişkin, 417’si ise çocuk. Hapishanelerde tutulan kadınlar ve çocuklar, yıllardır şiddet görüyor, cinsel saldırıya ve tecavüze uğruyor, işkenceyle öldürülüyor.

ZULMÜ ANLATACAKLAR

Toplantıda ayrıca Suriye ve Bosna-Hersek’te savaş zamanı hapishanelere atılan ve kötü muameleye uğrayan kadınlar da basın toplantısına katılarak yaşadıklarını anlatacak.

Toplantıda şu konular ele alınacak. “Suriye hapishanelerinde 8 yıldır işkence gören, taciz edilen ve tecavüze uğrayan kadın ve çocukların bir an önce kurtarılması için vicdan sahibi herkese çağrı yapıyoruz. Kadınların ve çocukların acılarının bitmesi, özgürlüklerine kavuşmaları ve yeniden hayata kazandırılmaları için tüm Türkiye ve dünya kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Bu kadınların ve çocukların çığlıklarına ses verin”

REKLAM

Gazeteciler namlunun ucunda
GÜNDEM
Gazeteciler namlunun ucunda

İttifak resmileşecek
DÜNYA
İttifak resmileşecek

/**/
Akdeniz kalkanı

Akdeniz kalkanı

Yeni Şafak ekibi, Mavi Vatan'da bir gün geçirdi.
ABD PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek

ABD PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek

PKK/SDG'nin eski sözcüsü Talal Silo, Yeni Şafak'a konuştu.
Son sözleri ortaya çıktı

Son sözleri ortaya çıktı

Kaşıkçı, katillerine karşı mücadele vermiş.
Sözleşmeyi okumadankarar vermişler

Sözleşmeyi okumadankarar vermişler

'Tapu iptal ve tescil' davasında duygusal bir karara imza atmışlardı.
Nikah şahidi oldu

Nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​AK Parti İstanbul Milletvekili Canikli'nin kızının nikah şahidi oldu.
Değişimdeson halka

Değişimdeson halka

Değişimin ilçelerde de sürdürülmesi bekleniyor.
Sarı takside kara tablo

Sarı takside kara tablo

Kontroller vahim bir tabloyu gözler önüne serdi.
İttifak resmileşecek

İttifak resmileşecek

Riyad ilişkilerini açıklamak için gün sayıyor.

Karar günü

Karar günü

FETÖ'cü hainler için bugün karar verilecek.

25-50 saniye kripto diyalog

25-50 saniye kripto diyalog

Ankesörde 'kriterler' zirvesi yapıldı.
Son teklif 1.8 milyon Euro

Son teklif 1.8 milyon Euro

Beşiktaş, Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı istiyor.
Riyad katilleri iade etmiyor

Riyad katilleri iade etmiyor

Türkiye, ​Prens Selman'ın iki adamının iadesini istemişti.
F.Bahçe 'ateş' hattında

F.Bahçe 'ateş' hattında

Akhisar yendi, Fenerbahçe 16. sıraya geriledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.