Dünya 14 gün daha tutuklu kalacak
AVRUPA

14 gün daha tutuklu kalacak

Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranırken önceki gün Avusturya’da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz, başkent Viyana’da mahkeme karşısına çıktı. Görevsizlik kararı veren mahkeme, Korkmaz’ı tutuklayarak ikinci duruşmayı 14 gün sonra yapma kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 gün daha tutuklu kalacak ​
Sezgin Baran Korkmaz

Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz’ın Viyana’da ilk duruşması görüldü. Mahkeme görevsizlik kararı verirken, Korkmaz’ın yakalandığı Vels’de davanın görüleceğine hükmetti.

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi.

TÜRKİYE’YE İADE İSTİYOR

  • Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz’ın bir sonraki duruşmasının 14 gün sonra yapılacağını belirterek “Türkiye’ye iade edilmek istediği bilgisi kendisinin avukatı tarafından bize teyit edilen bir bilgi” diye konuştu. Viyana Ceza Mahkemesi Basın Birimi Müdür Yardımcısı Christina Salzborn, sınır dışı için tutuklanma kararı alındığını, kararın şahsın tutukluluk durumunun sürmesiyle ilişkili olduğunu söyledi.
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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar’ın sert tepkisine neden oldu. Özdil’in “SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor… Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” Tweeti gazeteci Uğur Dündar’ın öfkesine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi.
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