14 gün daha tutuklu kalacak ​

Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz’ın Viyana’da ilk duruşması görüldü. Mahkeme görevsizlik kararı verirken, Korkmaz’ın yakalandığı Vels’de davanın görüleceğine hükmetti.
TÜRKİYE’YE İADE İSTİYOR
- Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz’ın bir sonraki duruşmasının 14 gün sonra yapılacağını belirterek “Türkiye’ye iade edilmek istediği bilgisi kendisinin avukatı tarafından bize teyit edilen bir bilgi” diye konuştu. Viyana Ceza Mahkemesi Basın Birimi Müdür Yardımcısı Christina Salzborn, sınır dışı için tutuklanma kararı alındığını, kararın şahsın tutukluluk durumunun sürmesiyle ilişkili olduğunu söyledi.