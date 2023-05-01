14 Mayıs seçimleriyle ilgili Finlandiya'da oy verme işlemi başladı

Türkiye, şartları yerine getirmesinden sonra Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay vermişti. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada Finlandiya'nın resmi olarak NATO'nun bir üyesi olacağı açıklandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Finlandiya'nın 31.üye olarak ittifaka katılacağını bildirdi.