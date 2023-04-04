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Dünya

Finlandiya resmen NATO'ya katılıyor

Türkiye, şartları yerine getirmesinden sonra Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay vermişti. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada Finlandiya'nın resmi olarak NATO'nun bir üyesi olacağı açıklandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Finlandiya'nın 31.üye olarak ittifaka katılacağını bildirdi.

04:00 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Finlandiya resmen NATO'ya katılıyor.

Finlandiya resmen NATO'ya katılıyor.

Finlandiya bugün Brüksel’de NATO karargahında düzenlenecek törenle resmen İttifak’ın 31. üyesi olacak. İskandinav ülkesinin resmi katılım töreni NATO’nun 74. kuruluş yıl dönümünün de kutladığı güne denk geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö katılım töreni için Brüksel’e gidecek. Rusya ile bin kilometrelik sınıra sahip olan Finlandiya, İttifak’a katılan yedinci Baltık Denizi’nde kıyıya sahip ülke olacak. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 4 Nisan 1949’da kurulan NATO’da resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından yeni üye Finlandiya’nın bayrağı, NATO karargahına çekilecek. Türkiye, şartları yerine getirmesinden sonra Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay vermişti.



#NATO
#Finlandiya
#Brüksel
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