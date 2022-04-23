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Dünya 2 Rus oligark ölü bulundu
AVRUPA

2 Rus oligark ölü bulundu

İki Rus oligarkın art arda eşleri ve çocuklarıyla birlikte ölü bulunması, Rus kamuoyunda şok etkisi oluşturdu. Gazprombank’ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev, Moskova’daki dairesinde eşi ve kızıyla birlikte ölü bulunduktan bir gün sonra, İspanya’da başka bir Rus oligark Sergei Protosenya, eşi ve çocuklarıyla birlikte ölü bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2 Rus oligark ölü bulundu
Vladislav Avayev

İki Rus oligarkın art arda eşleri ve çocuklarıyla birlikte ölü bulunması, Rus kamuoyunda şok etkisi oluşturdu. Rusya’nın devlet ajansı Tass’ın bildirdiğine göre, Gazprombank’ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev, Moskova’daki dairesinde eşi ve kızıyla birlikte ölü bulundu. Müfettişler, Avayev’in önce karısını ve kızını sonra da kendisini vurmuş olabileceğini kaydetti.

Sergei Protosenya asılmış olarak, karısı ve kızı ise bıçaklanmış halde bulundu.
Sergei Protosenya asılmış olarak, karısı ve kızı ise bıçaklanmış halde bulundu.

Olaydan bir gün sonra, Moskova’nın 3 bin kilometre batısındaki İspanya’da başka bir Rus oligark, eşi ve çocuklarıyla birlikte ölü bulundu. İspanyol televizyon kanalı Telecinco’nun bildirdiğine göre, Sergei Protosenya asılmış olarak, karısı ve kızı ise bıçaklanmış halde bulundu. Protosenya’nın, Gazprombank ile yakın bağlantıları olan büyük gaz şirketi Novatek’in eski başkan yardımcısı ve baş muhasebecisi olduğu belirtildi.

Rus zenginlere yaptırım darbesi: 30 milyar euroluk varlıkları donduruldu
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AB Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında Avrupa Birliği’ne üye devletlerin bildirimleriyle Görev Gücü, şimdiye kadar Rus ve Belaruslu oligark ve şirketlerin 30 milyar Euro’luk varlığını dondurdu.
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Dondurulan varlıkların arasında toplamda 6.7 milyar Euro değerinde tekneler, helikopterler, gayrimenkul ve sanat eserlerinin bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, yaklaşık 196 milyar Euro tutarında işlem bloke edildi.
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Belirlenen kişilere ve şirketlere yönelik kısıtlayıcı önlemler, AB yaptırımlarının bir parçası olarak Avrupa Birliği üye ülkeleri temsil eden AB Konseyi tarafından karara bağlanmaktadır.
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Mart 2022’de kurulan ‘Dondur ve El Koy Görev Gücü’, ayrıca AB üyesi devletlerin yaptırımlara tabi olan kişilerin veya şirketlerin herhangi bir suça karışıp karışmadığını araştırabileceği bir platform sağlayacak.
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Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım gelirken, İtalya’nın el koyduğu oligarklara ait yatlara bir tane daha eklendi. El konulan süper yat, AB'nin yaptırım listesine alınan Rus oligark Andrey İgorovich Melnişenko'ya ait.
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Bermuda bandıralı yat, İtalya'nın kuzeyindeki Trieste limanında tutuluyor.
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143 metrelik dev yatın değeri 530 milyon euro.
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İtalyan hükümeti, lüks yatın dünyanın en büyük yelkenlisi olduğunu belirtti. Yaptırım listesindeki Melnişenko, Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in sahibi.
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İtalyan polisi, geçen hafta da yaptırım listesine alınan beş Rus'a ait 143 milyon euro değerinde villa ve yatlara el koymuştu.
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İtalya'da konuşulan tek lüks yat, bu değil. Toskana bölgesindeki Massa Carrara Limanı'nda da 140 metrelik devasa bir yat demirli.
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Üstelik yatın asıl sahibinin Rusya lideri Vladimir Putin olduğu iddia ediliyor.
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İddiayı ilk olarak New York Times gazetesi ortaya attı. Gazeteye göre Scheherazade isimli yatın sahibi Rusya lideri. italyan yetkililerse, 700 milyon dolar değerindeki süper yatın sahibini araştırıyor.
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italyan basınına göre; polis yat hakkındaki gerekli dökümanları italyan hükümetine sunacak. Yatın ambargo çercevesinde değerlendirileceği belirtiliyor.
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Cayman Adaları bandıralı yatın işletmecisi şirket, sahibinin Putin olduğu iddiasını reddediyor. Şirket, yatın sahibinin ambargo listesindeki oligarklardan biri olmadığını da öne sürdü. Ancak basına yansıyan haberlerde Scheherazade'ın 2020-2021 arasında Putin’in sık sık bulunduğu Sochi’de demirlediğine de dikkat çekildi
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AB'nin yaptırım listesine giren Roman Abramoviç'in 600 milyon dolar değerindeki süperyatı Solaris de hedefte.
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İngiltere hükümeti, Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç'in varlıklarını dondurdu.
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İtalyan basınında çıkan haberlerde, AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder iş adamı Mordaşov'un, Imperia'da demirli 65 milyon avro değerindeki \"Lady M\" isimli lüks yatına İtalyan mali polis ekiplerince el konulduğu belirtildi.
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2021 sonu itibarıyla tahmini 23 milyar dolar civarında kişisel serveti bulunan Mordaşov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilindiği ifade edildi.
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Mordaşov'un yatına, İtalyan mali polisinin el koyduğu haberlerini, İtalya Başbakanlığı kaynakları da teyit etti.
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Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da akşam saatlerinde bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı açıklamada, \"İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor.\" ifadesini kullandı.
Rus zenginlere yaptırım darbesi: 30 milyar euroluk varlıkları donduruldu
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçen ay kurulan 'Dondur ve El Koy Görev Gücü', şimdiye kadar Rus ve Belaruslu oligarklar ile şirketlerin 30 milyar Euro'luk varlıklarını dondurdu. Dün yapılan açıklamada ayrıca, yaklaşık 196 milyar Euro tutarında işlem bloke edildiği belirtildi.

Sürgündeki Rus oligarktan 'Putin çıldırdı' çıkışı: Moskova'nın yeni hedefini açıkladı
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Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken Putin'in dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bundan sonra atacağı adımlara odaklandı. Sürgündeki Rus Oligark Mikhail Khodorkovsky CNN International'a verdiği röportajda bundan sonraki sürece dair çarpıcı iddialarda bulundu.<br><br>
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ESTONYA, LETONYA VE LİTVANYA İŞGAL EDİLEBİLİR<br>'Putin'in kafasındaki savaş aslında Ukrayna ile değil ABD ve NATO ile, bunu defalarca kez söyledi' diyen Khodorkovsky Rusya'nın bundan sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olduğunu ve Estonya, Letonya ve Litvanya'nın işgal edilebileceğini iddia etti.<br><br>
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RUSYA'NIN EN ZENGİN ADAMIYDI<br>Rusya'da eski bir petrol kralı olan Mikhail Khodorkovsky 2003 yılına kadar Rusya'nın en zengin adamı olarak kabul ediliyordu.<br><br>
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Siyasi nedenlerle Putin'le arası açılan oligark mali suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve 9 yıl hapse mahkum edildi. 2013 yılında hapishaneden çıkan Khodorkovsky o tarihten beri Kremlin ve Putin'e yaptığı eleştirilerle dikkat çekiyor.<br><br>
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PUTİN ÇILDIRDI, BU SON SAVAŞ OLMAYACAK<br>CNN International'dan Fareed Zakaria'ya konuşan Rus oligark, Ukraynalıların işgale direnişi nedeniyle Putin'in çıldırdığını belirterek saldırıların tırmanabileceği endişesini dile getirdi Khodorkovsky, \"Putin Ukrayna'da kazandığına karar verirse, bunun son adım, son savaş olmayacağına kesinlikle eminim. Bir sonraki adımlar Baltık ülkeleri olacak.\" dedi.<br><br>
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'PUTİN'E KARŞI BİRLEŞİN' ÇAĞRISI<br>Khodorkovsky geçtiğimiz günlerde Londra'da yaptığı açıklamada Rus oligarklara 'Putin'e karşı birleşme çağrısı' yapmıştı. Khodorkovsky, Rus milyarderlerin kendilerine yönelik yaptırımların kaldırılmasını için Putin'den bağımsız olduklarını göstermeleri gerektiğini belirtti ve \"Mikrofona çıkıp Ukrayna'ya karşı savaşın bir suç olduğunu ve Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu söylemelisiniz. Bunu söyleyin, o zaman Putin'in sizin üzerinizde hiçbir etkisi olmadığını anlaşılacaktır\" dedi.<br><br>
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BALTIK ENDİŞESİ BÜYÜYOR<br>Hepsi NATO üyesi olan Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya ile ilgili endişeler şimdiye kadar sadece Khodorkovsky değil birçok savunma yetkilisi tarafından da dile getirildi. ABD Başkanı Joe Biden daha önce ABD'nin \"NATO topraklarının her karışını savunacağını \" söylemiş ve Amerikan birliklerini bölgeye sevk etmişti.<br><br>
Sürgündeki Rus oligarktan 'Putin çıldırdı' çıkışı: Moskova'nın yeni hedefini açıkladı
Sürgündeki Rus oligark Mikhail Khodorkovsky, Putin'in aslında Ukrayna ile değil, ABD ve NATO ile savaşta olduğunu belirterek Rusya'nın bir sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olacağını duyurdu. Estonya, Letonya ve Litvanya'nın işgal edilebileceğini iddia eden Khodorkovsky Rus oligarklara 'Putin'e karşı birleşme' çağrısı yaptı.
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