2 Temmuz’daki ateşkesi uygulayın yeter

Katar ve Mısır'da devam eden Gazze konulu ateşkes ve esir takası müzakereleri, pazartesi tamamlanırken tarafların uzlaşıya varamadığının bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük Tel Aviv ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası Netanyahu'nun ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul ettiğini ve Hamas'ın da aynısını yapması gerektiğini söyledi. Reuters'e bilgi veren üst düzey İsrail hükümet yetkilileri, "Blinken'ın 'Netanyahu anlaşmayı kabul etti' demesini garipsiyoruz" derken, Hamas tarafı ise ABD'yi İsrail'den yana tutum takınarak emrivaki yapmakla suçladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, "Biz, 2 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) desteklediği ateşkesi kabul etmiştik. Yeni bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. BMGK'nın onayladığı ateşkesi uygulayacak bir mekanizma oluşturulmalı" dedi.

NETANYAHU BLINKEN'I YALANLADI

Blinken'ın "İsrail anlaşmayı kabul etti" açıklamasına, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dün yalanlama geldi. Walla haber ajansına açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Kesin bir anlaşma söz konusu değil" derken, Blinken'a "Hamas'ı yok edene kadar Gazze'deki saldırıları sürdüreceklerini" söylediğini kaydetti. İsrail'in savaş sürecinde elde ettiği kazanımlardan vazgeçmeyeceğini vurgulayan Netanyahu, "Şu anda bir anlaşma yok ama olursa da bizim çıkarlarımızı koruyacak bir anlaşma olur" diyerek Blinken'ı yalanladı.

PHILEDELPHIA DÜĞÜMÜ

Pazartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen müzakerelerde, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta işgal ettiği Gazze'nin güneyindeki Mısır sınırı boyunca uzanan Philedelphia hattı ve Gazze'nin orta kesimindeki Natasarim hattının durumu ele alındı. İsrail tarafı, iki bölgeyi de boşaltmamakta ısrar ederken Hamas, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesiyle sonuçlanmayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini daha önce bildirmişti. Müzakerelere katılan Mısırlı yetkililer de, ateşkes için İsrail ordusunun Philedelphia hattından çekilmesi gerektiğini ifade etti. Walla haber ajansına yaptığı açıklamada, Philedelphia hattına da değinen Netanyahu da bölgeyi "hiçbir şartta boşaltmayacaklarını" sözlerine ekledi.

BIDEN EMRİVAKİ YAPIYOR

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi Demokrat Parti Kongresi'nde adaylığı resmen Kamala Harris'e devreden ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail tarafının müzakereleri yokuşa sürmesine rağmen Hamas'ı suçlamaya devam ediyor. Biden, kongrede yaptığı konuşmada, "Hamas'ın ateşkesten vazgeçtiğini" öne sürdü. Biden'ın açıklamasına cevap veren Hamas Hareketi, resmi telegram hesabı aracılığıyla yayımladığı açıklamada, "Biden'ın 2 Temmuz'da ilan ettiği ve BMGK'nın da desteklediği ateşkes önerisini kabul etmemize rağmen ateşkesten vazgeçen tarafın Hamas olduğunu söylemesini garipsiyoruz. ABD, İsrail'den yana bir arabuluculuk rolü oynayarak emrivaki yapıyor. ABD yönetimini siyonist İsrail'den yana olmaya son vermeye ve İsrail'in işlediği soykırıma mali ve askeri desteğini sonlandırmaya davet ediyoruz" denildi.

SİSİ'DEN BÖLGESEL SAVAŞ UYARISI

Öte yandan, Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştükten sonra dün de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşen Blinken, temaslarını tamamladıktan sonra Kahire'ye geçti. Blinken, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze içn süren ateşkes ve esir takası müzakerelerini değerlendirdi. Görüşme sonrası yazılı açıklama yayınlayan Sisi, "Sonuçları ön görülemez bir bölgesel savaşı engellemek için Gazze'de ateşkese ulaşılmasının zaruri olduğunu" vurguladı. Tarafları, aklın yoluna davet ettiğini belirten Sisi, "Artık savaşın sonlanması ve aklın yoluna kulak verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail: BM yeryüzünden silinmeli

Gazze'de ateşkes uygulanması yönünde BM ve BMGK tarafından yapılan bütün çağrılara kulak tıkayan İsrail, BM'ye yönelik hakaretlerini de sürdürüyor. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, katıldığı bir televizyon programında, BM binasının kapatılması ve yeryüzünden silinmesi gerektiğini söyledi. Erdan, "BM binası dışardan bakıldığında güzel görünüyor olabilir ama içine girince yamuk. Bu bina yıkılmalı ve yer yüzünden silinmeli" dedi. Erdan, ABD'ye güvenini de yinelerken, "BMGK'ya İsrail karşıtı bir tasarı getirilirse ABD'nin bunu reddedeceğinden zerre kadar şüphemiz yok" cümlelerini kullandı.







