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Dünya

2 yaşındaki çocuk hamile annesini tabancayla öldürdü

ABD'nin Ohio eyaletinde iki yaşındaki çocuk, 33 haftalık hamile annesini yanlışlıkla silahla sırtından vurarak öldürdü.

17:42 . 23/06/2023 Cuma
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Norwalk Polis Teşkilatı, olayın 16 Haziran'da meydana geldiğini bildirdi. Laura Ilg'in vurulduktan sonra polisi aradığı açıklandı. AFP'nin aktardığına göre polis şefi David Smith şöyle konuştu: "lg, 33 haftalık hamile olduğunu ve iki yaşındaki çocuğunun yanlışlıkla ateşli silahla kendisini sırtından vurduğunu söyledi. Olay yerine hızla intikal eden yetkililer, 31 yaşındaki kadını hastaneye kaldırdı. Sezeryan yapılsa da ne karnındaki bebek ne de Ilg kurtarılabildi. Smith, polis ekipleri eve girdiğinde Ilg'in bilincinin açık olduğunu ifade etti. Talihsiz kadın yetkililere, çamaşır yıkarken oğlunun kapısı genellikle kilitli olan yatak odasına bir şekilde girdiğini ve silahla oynamaya başladığını belirtti. Yatak odasındaki komodinin üzerinde biri tabanca olmak üzere üç ateşli silah bulundu. Olay sırasında işte olan Ilg'in eşi Alek Ilg, silahların kendisine ait olduğunu açıkladı. Şef Smith, silah sahiplerini önlem almaya davet etti.

Evlerin yüzde 40'ında silah var

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi'ne göre ülkedeki evlerin yaklaşık yüzde 40'ında silah var. Bu hanelerin çoğunda çocuklar da bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesi ise silah olan evlerin yarısından azında bunlar güvenli bir şekilde saklanıyor. Teksas'ta martta üç yaşındaki bir çocuk, 4 yaşındaki ablasını evde 5 yetişkin olmasına rağmen kazara silahla öldürmüştü. Polis, oğlan çocuğunun tetiği nasıl çekebildiğini araştırıyor.



#ABD
#Ohio
#ohns Hopkins Üniversitesi
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