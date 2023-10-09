2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu

2023 Nobel Tıp Ödülü'ne, mRNA aşı çalışmaları nedeniyle Drew Weissman layık görüldü. Weissman 1997'de RNA ve doğuştan gelen bağışıklık sistemi biyolojisini incelemek amacıyla Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesinin akademik kadrosuna dahil oldu. HIV aşıları üzerinde çalışan Weissman, bir fotokopi makinesinin önünde RNA araştırmalarındaki fon eksikliğine dair fikir alışverişi yaptığı meslektaşı ve çalışma arkadaşı Katalin Kariko ile tanıştı Peki Drew Weissman kimdir? Drew Weissman nereli kaç yaşında, hangi çalışmaları gerçekleştirdi?