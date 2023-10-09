2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu

Claudia Goldin
Nobel Ekonomi Ödülü olarak bilinen Alfred Nobel anısına verilen Sveriges Riksbank İktisadi Bilimler Ödülü'nü kazanan isim belli oldu.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden açıklanan duyuruya göre, komite Alfred Nobel anısına verilen 2023 Sveriges Riksbank İktisadi Bilimler Ödülü'nü ABD’li Claudia Goldin kazandı.
77 yaşındaki Goldin’in eşitsizlik ve kadınların istihdama katılımına ilişkin araştırmaları bu yılki ödülü almasında önemli rol oynadı.
Çalışma ekonomisi alanında uzman Goldin, 1969 yılından bu yana ekonomi dalında verilen ödülü kazanan üçüncü kadın oldu.
Geçtiğimiz yıl ödülü “bankalar ve finansal krizler konusundaki araştırmalarından” ötürü Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazanmıştı.