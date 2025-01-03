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2024 yılında Amerikan polisi sadece 13 gün sivil öldürmedi

2024 yılında Amerikan polisi sadece 13 gün sivil öldürmedi

17:053/01/2025, Cuma
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ABD polisi 2024 yılı boyunca yalnızca 13 gün sivil ölümüne yol açmadı.
ABD polisi 2024 yılı boyunca yalnızca 13 gün sivil ölümüne yol açmadı.

Mapping Police Violence adlı site tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD polisi 2024 yılında yalnızca 13 gün boyunca sivil ölümü yaşanmadı. Yıl boyunca polis müdahaleleri sonucu toplam bin 324 sivil hayatını kaybetti.

ABD'de polis şiddeti, son yıllarda toplumsal huzursuzluğun en önemli kaynaklarından biri haline geldi.


Emniyet güçlerinin aşırı güç kullanımı sonucu meydana gelen ölümler ve yaralanmalar, özellikle azınlık gruplarını hedef alarak derin yaralar açıyor.


ABD genelinde polisin sebep olduğu ölümlü şiddet olaylarını araştıran Mapping Police Violence grubu, 2024 yılına ilişkin bir rapor hazırladı.

Yayınlanan rapor, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.



Sivil ölümlerine 13 günlük ara


Mapping Police Violence verilerine göre, ABD polisi 2024 yılı boyunca sadece 13 gün kimseyi öldürmedi.


Diğer tüm günlerde en az bir sivilin, polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.


Yıl boyunca toplamda bin 324 sivil, polis müdahalesi nedeniyle hayatını kaybetti.




#ABD
#polis
#sivil

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