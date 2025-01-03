2024 yılında Amerikan polisi sadece 13 gün sivil öldürmedi

ABD'de polis şiddeti, son yıllarda toplumsal huzursuzluğun en önemli kaynaklarından biri haline geldi.

ABD genelinde polisin sebep olduğu ölümlü şiddet olaylarını araştıran Mapping Police Violence grubu, 2024 yılına ilişkin bir rapor hazırladı.

ABD genelinde polisin sebep olduğu ölümlü şiddet olaylarını araştıran Mapping Police Violence grubu, 2024 yılına ilişkin bir rapor hazırladı.

Yayınlanan rapor, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mapping Police Violence verilerine göre, ABD polisi 2024 yılı boyunca sadece 13 gün kimseyi öldürmedi.

Diğer tüm günlerde en az bir sivilin, polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.