217 kez kimyasalla vurdu

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013’te Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla bin 400’ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırının üzerinden 6 yıl geçti. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), katliamın yıl dönümüne ilişkin yayımladığı raporunda, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütüne (KSYÖ) stokunu imha etme taahhüdü veren rejimin yargılanması için çağrısını yeniledi. Esed rejiminin Doğu Guta katliamından sonra da kimyasal silah saldırılarına devem ettiğinin altını çizen raporda, rejim güçlerinin söz konusu saldırıdan sonra 184 kez daha bu yolla sivilleri hedef aldığı hatırlatıldı.

YİNE FOSFOR İLE SALDIRDI

Guta’da gerçekleştirdiği kimyasal katliamın yıldönümünde Fosfor bombaları ile İdlib’e bağlı Cercenaz kasabasını vurdu. İlki 23 Aralık 2012 tarihinde Humus Beyyada bölgesin de gerçekleştirilen kimyasal saldırının sonuncusu ise 19 Mayıs 2019 Lazkiye Kibene tepesinde oldu. Fosfor içerikli varil bombasının patlamaması yeni bir faciayı engelledi.