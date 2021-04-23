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Dünya 24 Nisanda skandala mı imza atacak?
AMERİKA

​24 Nisan’da skandala mı imza atacak?

24 Nisan’da skandala mı imza atacak?

ABD medyası, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberlerde Biden’ın 24 Nisan’da, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımaya hazırlandığını iddia etti. ABD’de Senato 2019 yılında oy birliğiyle “soykırım” demiş ancak Trump yöntemi bu kararı desteklememişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​24 Nisan’da skandala mı imza atacak?
Joe Biden

Amerikan medyasının ABD’li yetkililere dayandırdığı haberlerde Başkan Joe Biden’ın 24 Nisan’da, skandal adımla, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımaya hazırlandığı iddia edildi. Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki de yönetimin cumartesi günü konuyla ilgili “söyleyecek daha çok şeyi” olacağına ilişkin açıklamasıyla iddiaları yalanlamadı.

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  • ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat partiden 100’ün üzerinde üye Biden’a yazdıkları bir mektupta, 24 Nisan’da yapacağı açıklamada 1915 olaylarını “soykırım” olarak resmen tanıması çağrısında bulunmuştu. ABD’de Senato 2019 yılında, 1915 olaylarını oy birliğiyle “soykırım” olarak kabul ettiğini açıklamış, ancak Donald Trump yönetimi, 1915 olaylarını “soykırım” olarak görmediklerini ilan etmişti. Dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, “Yönetimin duruşu değişmedi.” ifadesini kullanmış, “Görüşümüzü, Başkan’ın geçen nisan ayındaki açıklamasında yansıttık.” demişti.

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Eski Başkan Donald Trump, 24 Nisan 2019’daki açıklamasında “20’nci yüzyılın en kötü kitlesel kıyımlarından biri” derken “soykırım” ifadesini kullanmamıştı. 1981’de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ilk kez sözde “Ermeni soykırımına” atıfta bulunmuştu.

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