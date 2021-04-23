​24 Nisan’da skandala mı imza atacak? 24 Nisan’da skandala mı imza atacak? ABD medyası, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberlerde Biden’ın 24 Nisan’da, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımaya hazırlandığını iddia etti. ABD’de Senato 2019 yılında oy birliğiyle “soykırım” demiş ancak Trump yöntemi bu kararı desteklememişti.

Haber Merkezi 23 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 23 Nisan 2021, 05:46 Yeni Şafak