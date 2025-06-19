24 saatte 144 Filistinliyi katletti

Terör devleti İsrail, Gazze’ye 24 saatte düzenlediği saldırılarda 144 Filistinliyi katletti. İsrail ordusu, çadırların yanı sıra yardım dağıtım noktalarını hedef alıyor. BM Gazze’de hayati öneme sahip ilaç ve kan ürünlerinin de tükendiğini açıkladı.
Terör devletinin Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 144 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından aktarıldığına göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde konutların yanı sıra zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır ve sivillerin toplandığı alanları hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım için bekleyenlerin de bulunduğu 32 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bombalı saldırı düzenlenen evde 10 Filistinli öldü. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde ise İsrail ordusu iki çadırı hedef aldı. Bombalı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 55 bin 493 Filistinli yaşamını yitirdi, 129 bin 320 kişi yaralandı.
İLAÇ TÜKENDİ VERECEK KAN KALMADI
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) , İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle bölgedeki sağlık sisteminin kritik bir noktaya geldiğini ve hayati öneme sahip ilaç ile kan ürünlerinin tükendiğini bildirdi. UNRWA'nın X sosyal medya platformundaki açıklamasında, temel tıbbi malzemelerin yüzde 45’inin tükendiğini, kalan stokların ise yaklaşık 6 hafta içinde tamamen tükenmesinin beklendiğini belirtildi. Açıklamada, “Hayati ilaç ve kan ürünleri tükenmek üzere. Gazze’deki sağlık ihtiyaçları son derece acil ve her geçen gün daha da artıyor” ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılar kapsamında Gazze’deki hastaneleri ve sağlık altyapısını hedef alarak çok sayıda sağlık tesisini hizmet dışı bıraktı. Bu durum, hastaların ve yaralıların tedaviye erişimini büyük ölçüde engelledi.