24 yıl sonra ilk: Putin Kuzey Kore'yi ziyaret edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin, "İsviçre'deki konferansa davet edilmedik. Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız" ifadelerini kullandı. Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.