Dünya

24 yıl sonra ilk: Putin Kuzey Kore'yi ziyaret edecek

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın ve 19 Haziran'da Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi.

17:48 - 17/06/2024 Pazartesi
AA
Putin, yarın ve 19 Haziran'da Kuzey Kore'yi ziyaret edecek.
Putin, yarın ve 19 Haziran'da Kuzey Kore'yi ziyaret edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın ve 19 Haziran'da Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi.


Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle 18-19 Haziran'da bu ülkeye gideceği belirtildi.


Açıklamada, Rus liderin 19-29 Haziran'da da Vietnam'ı ziyaret edeceği kaydedildi.


24 yıl sonra ilk ziyaret

Putin, son olarak 2000 yılında Kuzey Kore'ye gitmişti.


Açıklamada ayrıca,
“Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un daveti üzerine Vladimir Putin dostane bir devlet ziyareti gerçekleştirecek”
ifadeleri kullanıldı.


#Kuzey Kore
#Putin
#Rusya
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