260 bin kişi saf tuttu

GAZZELİLERE İZİN VERİLMEDİ

Filistinliler, İsrail’in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının son cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya akın etti. Filistinliler erken saatlerden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu. İşgalci İsrail, etrafı Ayrım Duvarı’yla çevrili Batı Şeria’dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs’e girişini engellerken, abluka altındaki Gazzelilerin de girişine izin vermedi.

Bir gönüllü Filistinli, sıcaktan bunalanlara su sıkarak serinletmeye çalıştı.

MÜSLÜMAN LİDERLERE ÇAĞRI

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 260 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri okuduğu hutbede, Ramazan ayının son cumasının Dünya Kudüs Günü olduğunu vurgulayıp, Müslüman ülke liderlerine İslam’a sarılmaları ve vahdeti sağlama çağrısında bulundu.