28 beldeyi ele geçirdi

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos günü başlattığı Kursk bölgesine saldırının üzerinden bir hafta geçerken, Rus ordusu ilerleyişi durdurmakta zorlanıyor. Son bir haftada Rus toprakları içerisinde ilerleyen Ukrayna ordusunun şu ana kadar 28 yerleşim birimini ele geçirdiği ve 350 kilometrekarelik bir alanı kontrol ettiği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Pazar günü "Savaşı düşman topraklarına taşıdık" açıklamasıyla Kursk harekatını resmen duyurmuştu. "Terörle mücadele" ve "Federal Acil Durum" ilanı sonrası Rus ordusu, Kursk içinde ilerleyen Ukrayna birliklerini havadan hedef alırken, bölgeden 121 bin kişi tahliye edildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından "Şu anda Rusya topraklarının yaklaşık 1000 kilometrekaresi Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında bulunuyor" paylaşımında bulundu.

Topraklarımızdan çıkartacağız

Ukrayna ordusu ilerlerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki Novo-Ogaryovo’da Güvenlik Konseyi, hükümet yetkilileri, kolluk kuvvetleri başkanları ile Belgorod, Bryansk ve Kursk bölge başkanlarıyla görüştü. Rus ordusunun sınıra ilerlediğini belirten Putin, “Asıl görev, elbette düşmanı topraklarımızdan çıkarmaktır” dedi. Rus lider, Ukrayna ordusunun saldırısını "müzakerelerde avantaj elde etmek" olduğunu da belirterek, "sivillere ateş açanla müzakere olmaz" tepkisini gösterdi.

121 bin kişi tahliye edildi

Rusya'nın Kursk bölgesi valisi Alexei Smirnov da Rusya lideri Vladimir Putin ile videokonferans yoluyla yaptığı görüşmede, Ukrayna ordusunun ilerleyişine ilişkin bilgileri paylaştı. Smirnov, Ukrayna ordusunun 28 yerleşim birimini ele geçirdiğini ve 121 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Kiev yönetimi ise Kursk'a başlattığı saldırıya dair bilgi paylaşmazken, sosyal medyada yer alan haberlerde, Ukraynalı askerlerin Kursk kenti yönünde ilerlediği ve 350 kilometrekare Rus toprağını ele geçirdiği iddia edildi.

Belgorod'dan da tahliyeler başladı

Ukrayna ordusu ile çatışmaların yaşandığı Rusya'nın Kursk bölgesinin ardından, Belgorod'un Krasnoyarujskiy bölgesindeki kişilerin de tahliye edilmesine başlandığı bildirildi. Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belgorod'daki Krasnoyarujskiy bölgesinin sınırlarında Ukrayna ordusuyla çatışmaların yaşandığını belirtti. Bölge halkını korumak için tahliyelere başlandığını kaydeden Gladkov, vatandaşların daha güvenli bölgelere taşındığını söyledi. Hafta sonu Ukrayna ordusunun Kursk sınırına yoğun yığınak yaptığı bilgisi paylaşılmıştı.

Zelenski'den yeni saldırı işareti

Ukrayna lideri Zelenski, "Rusya'nın Belgorod bölgesi, Kursk bölgesi ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere Rus ordusunun saldırı düzenlediği tüm yerleri belgeliyoruz. Sadece bu yaz başından bu yana, Sumy bölgemize sadece Kursk bölgesinden neredeyse 2 bin saldırı yapıldı: topçu, havan topu, insansız hava araçları. Ayrıca her füze saldırısını da belgeliyoruz. Bu saldırıların her biri adil bir yanıtı hak ediyor” sözleriyle Rus topraklarına yönelik yeni saldırılar gelebileceğinin işaretini verdi.

3 tugay bulunuyor

Bazı Ukrayna kaynaklarına göre de Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait en az 3 tugay bulunuyor. Her tugayın yaklaşık 2 bin askerden oluştuğu, bu tugaylardan birinin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 80. Hava Saldırı Tugayı olduğu ifade ediliyor. İngiliz medyasına konuşan bir Ukraynalı askeri yetkili Kursk'ta binlerce Ukrayna askerinin olduğunu belirtmişti.

'İLERLEMEYİ ENGELLEDİK'

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ukraynalı askerlerin ilerleme girişimlerinin engellendiği belirtilerek, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 230'a yakın askerini ve 38 zırhlı aracını kaybetti" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar 1350 askerini ve 29 tank, 23 zırhlı personel taşıyıcı, 9 piyade savaş aracı, 116 zırhlı araç ve 20 otomobilini kaybettiği" aktarıldı. Bakanlık ayrıca Kursk’a asker ve askeri teçhizat göndermeye devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, geçen ay Donetsk bölgesinde 19 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Zaporijya'da radyasyon tehdidi yok

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde çıkan yangının kontrol altında olduğu ve radyasyon tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Rusya Federal Çevre, Teknolojik ve Nükleer Denetim Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumun Zaporijya NGS'deki denetimini tamamladığı belirtildi. Ukrayna ordusunun dün insansız hava aracıyla yaptığı saldırı nedeniyle santralin soğutma sisteminde yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, "Yangın lokalize edildi, yangının yayılma tehlikesi bulunmuyor." ifadesine yer verildi.

Nükleer santral için temel atıldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un nükleer güç santrali (NGS) işletme bölümü Rosenergoatom, Leningrad NGS'nin sekizinci ünitesindeki temel çukur inşaatı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, VVER-1200 tipi reaktörle donatılacak sekizinci ünitedeki temel çukur inşaatının yaklaşık iki ay sürdüğü ve planlanandan 2,5 ay önce tamamlandığı belirtildi. Ayrıca, çalışmaların Leningrad NGS'nin yeni güç ünitelerinin inşasında genel yüklenici olan Titan-2 şirketinin işçileri tarafından yürütüldüğü ifade edildi.







