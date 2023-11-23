3 kardeş bilinçlerini kaybetti

Gazze’nin her köşesine zulüm taşıyan İsrail ordusu, canlı kalkan olarak kullandığı Ziara ailesi üyelerine ağır işkence uyguladı. Geçtiğimiz günlerde aile üyelerini elleri ve gözleri bağlı biçimde tankları vurulmasın diye adeta ölüme kalkan yapan işgal kuvvetleri, 3 kişiye yoğun işkence uyguladı. Kafalarına vurula vurula işkence gören 3 kardeşin bilinci kapandı. İsrail askerleri Baba Nizam ve küçük oğlu Yusuf Ziara’yı serbest bıraktı. Bilinci kapanan 3 kardeşin ise nerede olduğu meçhul.

SİVİLLERE İŞKENCE

İşgalci İsrail güçleri, baba Nizam Ziara ve en küçük oğlu Yusuf Ziara’yı bir haftanın ardından serbest bıraktı. Yaşadıklarını İstanbul’daki doktor ağabeyi Muhammed Ziara’ya anlatan Yusuf Ziara, ağır işkencelere maruz kaldıklarını söyledi. Yusuf Ziara’nın aktardığına göre, İsrail güçleri, Birleşmiş Milletler’e bağlı El Şati Okulu’nda günlerce tüm aileye işkence etti. Bu işkenceler neticesinde zaten epilepsi hastası olan büyük kardeş Abdurrahman, İslam ve Tarık, kafadan aldıkları darbelerle bilinçlerini kaybetti. Yusuf Ziara, ağabeyi İslam’ın kendine geldiğinde ise hafızasını yitirmiş gibi göründüğünü anlattı. Aile üyeleri, işkence nedeniyle bilincini kaybeden Abdurrahman ve Tarık’ı bir daha göremediklerini belirtirken, İsrail’in elinde olan 4 kardeşten hiçbir haber yok. Yaşayıp yaşamadıkları dahi bilinmiyor.

TÜRK YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEĞİ

İsrail güçlerinden kurtulan babası ve küçük kardeşinin Gazze’nin güneyine gittiğini anlatan Dr. Ziara, Abdurrahman, Tarık, İslam ve Hasan ile ilgili hiçbir bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Türk yetkililerden ailesi için yardım istedi.

HEPSİ SİLAHSIZ SİVİLLER

İşgalci İsrail’in ‘terörist’ diyerek esir aldığı aile üyelerinin hepsi silahsız insanlar. Abdurrahman Ziara bir avukattı. Eşi ise hamile. Epilepsi hastası olan Abed, İsrail askerlerinin evi bastığı sırada nöbet geçirdi. Ancak askerler Ziara’ya tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Yusuf Ziara ise başarılı bir Youtube yayıncısıydı. İsrail askerleri 100 binden fazla takipçisi olan genci elbiselerini çıkararak fotoğrafını çekti. Tarık Ziara muhasebeciydi. Siren adında bir kızı vardı ve eşi ikinci çocuklarına hamileydi. Hasan Ziara ise bir mühendisti. Kusay ve Zayn adında iki oğlu bulunan Hasan, Gazze Belediyesi’nde çalışıyordu. İslam Ziara da diğer kardeşleri gibi eğitimli ve donanımlıydı. Muhasebeci olan İslam, daha bir kaç ay önce evlenmişti.

Canlı kalkan yaptılar

11 Kasım günü gözü dönmüş İsrail askerleri, Gazze’nin Nasr bölgesinde yaşayan Ziara ailesinin evine patlayıcılarla yıktı. 63 yaşındaki baba Nizam Ziara’yı, oğulları Hasan (33), Abdurrahman (31) İslam (30) ,Tarık (26) ve Yusuf (24) işkencelerin ardından esir aldı. Esir alınan Gazzeliler bölgedeki bir okula götürülerek gözleri ve elleri bağlandı. İsrail tankının etrafına yerleştirilen 5 kardeş adeta canlı kalkan olarak kullanıldı. Ailenin kadın üyeleri ise yine İsrail askerlerinin işkencesine maruz kaldı. İşgal ordusu, kadın ve çocukları gece yarısı yalın ayak evlerinden atıp, güneye doğru gitmelerini istedi. Yaşanan korkunç olaydan medya yoluyla haberdar olan İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Muhammed Ziara, ailesinin akıbetinden endişeli olduğunu belirterek yardım istemiş, Yeni Şafak ise bu çağrıyı manşetine taşımıştı.











